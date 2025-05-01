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Жильё в Южном федеральном округе, Россия

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41
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38
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63 объекта найдено
Дом 7 комнат в Сочи, Россия
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Дом 7 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный дизайнерский дизайнерский проект HI-TECH – маньяк «Реал» площадью 250 кв.м.Надп…
$1,21 млн
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Коттедж 4 комнаты в Молдовка, Россия
Коттедж 4 комнаты
Молдовка, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
ПРОДАМ КОТТЕДЖ ( в единном закрытом комплексе) площадью 175кв.м. на участке 4-х соток с басс…
$778,811
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Вилла 8 комнат в городской округ Сириус, Россия
Вилла 8 комнат
городской округ Сириус, Россия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 639 м²
Количество этажей 3
23 коттеджа в Сочи в живописном парке на берегу Черного моря. Роскошный коттеджный посело…
$4,00 млн
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Квартира 2 комнаты в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/9
Срочно. Идём на снижение цены т.к. встречная сделка на покупку. В продаже 2-х комнатная квар…
$50,081
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Добротный крепкий дом с хорошим дорогим ремонтом,имеется погреб,остается встроенная кухня и …
$95,935
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Квартира 2 комнаты в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Продается квартира в отличном доме 2010г,потолки 3,3м,большая лоджия,закрытая территория кир…
$39,024
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Новый дом под чистовую отделку 100м2 три изолированных комнаты с кухней 30м2 на участке 6.2 …
$76,974
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Отличный ухоженный дом с хорошим ремонтом. Строили для себя, более пяти лет в собственности.…
$128,125
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Вилла 6 комнат в Сочи, Россия
Вилла 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Сочи , ул. Звездная 260 м кв 5 соток з/у бассейн ландшафный дизайн Коммуникации: свет,во…
$1,20 млн
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Квартира 1 комната в Туапсинский муниципальный округ, Россия
Квартира 1 комната
Туапсинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 2/18
Жилой комплекс имеет каскадную архитектуру. Корпуса возведены по газобетоно-монолитной техно…
$63,751
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Новый дом под чистовую отделку, в обжитом районе. Срочная продажа. В доме три комнаты, кухня…
$60,033
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Новый дом 2020г. постройки полностью из кирпича под чистовую отделку, строился дом не застро…
$64,145
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Кирпичный трех этажный дом 2015 г. На первом этаже кухня-гостиная, зал, санузел. Второй этаж…
$90,460
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продажа нового кирпичного дома под чистовую отделку с всеми коммуникациями заведенными в дом…
$53,454
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается в Садоводе новый построенный дом 2020г на 2 сотках земли, полностью из кирпича и н…
$63,980
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
В продаже жилой дом. 1-эт.: большая кухня-столовая, спальня, с/уз. 2-й.: две спальни, больша…
$87,829
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
В продаже кирпичный двух этажный дом с тремя комнатами и всеми удобствами в доме. Толщена ст…
$43,902
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается двух этажный дом площадью 150м2. Перекрытия меж этажей плиты. Фундамент глубиной 2…
$121,789
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дом в два этажа построен 2018 г полностью из кирпича толщиной стен в 1.5 кирпича. Облицован …
$125,203
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Продаю дом под чистовую отделку от проверенного застройщика. В доме 4 комнаты, кухня- столов…
$74,013
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Дом в Верхнетемерницкий, Россия
Дом
Верхнетемерницкий, Россия
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Продается двух этажный кирпичный дом с полноценным цокольным этажом. В доме пять больших изо…
$92,358
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Дом под чистовую отделку. По всему дому натяжной потолок, теплый пол, в доме кухня- столова…
$97,039
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Квартира 4 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 4 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Апартаменты «Апартаменты ЖК Актер Гэлакси» находятся в Сочи. Эти апартаменты расположены в 6…
$644,960
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Квартира 1 комната в Орёл-Изумруд, Россия
Квартира 1 комната
Орёл-Изумруд, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
Квартира-студия 30 м2 в новом жилом комплексе «Лазурная Долина»-2. Черновая отделка, высокие…
$58,058
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаю добротный жилой дом с шикарным ремонтом и полностью мебелирован. Дом с удачной продум…
$130,081
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Срочная продажа Двух этажный дом по цене 1-этажного,ухоженный с ремонтом в востребованном ме…
$69,079
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Квартира 2 комнаты в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/10
Заходи и живи. Отличная, ухоженная квартира. Очень редкая планировка, с хорошим дорогим рем…
$62,602
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Квартира 1 комната в Дагомыс, Россия
Квартира 1 комната
Дагомыс, Россия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 16/20
Продается квартира в Сочи! Уютная квартира 32м² с ремонтом Идеально подходит как для комфо…
$134,938
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Квартира 3 комнаты в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 3 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
Продаю 3х комнатную квартиру с отличным ремонтом, в востребованном районе. Заменена вся эл…
$52,033
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Шикарный 2х этажный дом. Находится в черте города в востребованном, закрытом, охраняемом пос…
$93,023
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Типы недвижимости в Южном федеральном округе

квартиры
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Параметры недвижимости в Южном федеральном округе, Россия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
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