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Жильё в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия

дома
5
6 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 1/1
Продам жилой дом в п.Кикерино 80 км от СПб- прямое сообщение. Дом 1959 года постройки, общая…
$76,611
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Дом 2 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Внимание стоимость снижена. Продам отличный уютный домик в деревне Роговицы. Дом не большой,…
$35,984
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Дом 4 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Продам зимний дом 54,1м2 на земельном участке 14,5 соток. Волосовский р-н, Калитинское сел…
$24,376
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Квартира 2 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
В прямой продаже отличная двухкомнатная квартира в посёлке Кикерино, Квартира чистая, свет…
$38,886
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Дом 8 комнат в Кикерино, Россия
Дом 8 комнат
Кикерино, Россия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Доступное предложение! Цена актуальна до 30.04.2025г. Трехкомнатная квартира, расположенная …
$16,135
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Дом 2 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Продам отличный уютный домик в деревне Роговицы. Дом не большой, тёплый с просторной комнато…
$45,851
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Параметры недвижимости в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия

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