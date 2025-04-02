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Жильё в Волосово, Россия

квартиры
12
12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/5
Продам 3 ком квартиру в г. Волосово. Распашонка, две комнаты и кухня выходят во двор, комнат…
$67,468
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Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Продаётся прекрасная трёхкомнатная квартира в г. Волосово, д. 86, 4/5 этаж, общ. пл. 57,3 кв…
$47,589
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Квартира 1 комната в Волосово, Россия
Квартира 1 комната
Волосово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
г.Волосово 60 км от СПб Предлагается к продаже 1 ком квартира на 1 м этаже 5 ти этажног…
$44,577
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Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся 3х-комнатная квартира в районном центре г. Волосово н…
$47,589
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Квартира 1 комната в Волосово, Россия
Квартира 1 комната
Волосово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся благоустроенная, в доме улучшенной планировки 1-комна…
$45,782
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Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/5
СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся 3х-комнатная квартира в г. Волосово на 2/5эт. панельн…
$56,625
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Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/5
Продается 4-х комнатная в Волосовском районе , г. Волосово ул. Гатчинская, д.2. 2/5, бл, оп-…
$57,227
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Квартира 4 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 4 комнаты
Волосово, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Продам 4-х ком. квартиру в г. Волосово на 3/5 эт. панельного дома. Общ. пл. 61.8 м. кв., ком…
$50,601
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Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
Продам 3х-комнатную квартира в районном центре г. Волосово на 3/3 эт. панельного дома. Обще…
$60,239
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Квартира 3 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
В центре города Волосово на 2/5-этажного панельного дома 121 серии продается отличная прост…
$72,287
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Квартира 2 комнаты в Волосово, Россия
Квартира 2 комнаты
Волосово, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Продаётся благоустроенная двухкомнатная квартира , в доме улучшенной планировки в районном ц…
$59,034
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Квартира 1 комната в Волосово, Россия
Квартира 1 комната
Волосово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже 1комнатная благоустроенная квартира в г. Волосово Ленинградской облас…
$25,903
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