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Жильё в Владикавказ, Россия

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
Мы предлагаем Вам квартиры в новом жилом комплексе, расположенном в районе Сарай. Наши квар…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
Число комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 8/8
Мы предлагаем Вам квартиры в новом жилом комплексе, расположенном в районе Сарай. Наши квар…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
Число комнат 2
Площадь 31 м²
Этаж 6/6
Мы предлагаем Вам квартиры в новом жилом комплексе, расположенном в районе Сарай. Наши квар…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 9/9
Мы предлагаем Вам квартиры в новом жилом комплексе, расположенном в районе Сарай. Наши квар…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 4/4
Мы предлагаем Вам квартиры в новом жилом комплексе, расположенном в районе Сарай. Наши квар…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 6/6
Мы предлагаем Вам квартиры в новом жилом комплексе, расположенном в районе Сарай. Наши квар…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Владикавказ, Россия

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