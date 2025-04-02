Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Begunickoe selskoe poselenie
  4. Жилая

Жильё в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Комната 3 комнаты в Begunickoe selskoe poselenie, Россия
Комната 3 комнаты
Begunickoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продаются в уютной, светлой 3-х комнатной квартире 2 комнаты, площадь квартиры 58,1 кв. м., …
$24,616
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов