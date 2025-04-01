Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Bolshevrudskoe selskoe poselenie
  4. Жилая

Жильё в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

квартиры
3
дома
5
8 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже жилой дом с баней и хозпостройками на земельном участке 16,5 сот. В п…
$17,973
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Продам не большой но очень уютный дом в 2 этажа ,70 кв.м.,Дом 2018 года постройки, брус, в д…
$43,134
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Продам жилой дом в д.Ямки Волосовского района Ленинградской области от 85 км от г.Санкт-Пете…
$38,341
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 99
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продам отличный зимний дом в д. Брюховицы Волосовского района. Дом крепкий, тёплый, стены р…
$35,945
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
От Санкт-Петербурга 85 км п. Большая Вруда, расположен на берегу реки Вруда, продаётся 3-х к…
$29,954
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/5
Ленинградская область Волосовский район д. Большая Вруда продаётся 1 однокомнатная квартира.…
$20,369
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
От Санкт-Петербурга 85 км п. Большая Вруда, расположен на берегу реки Вруда, продаётся 2-х к…
$29,954
Оставить заявку
Дом 1 комната в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Срочно продаётся дом на земельном участке 34 сотки в д. Волпи Волосовского района Ленинградс…
$16,655
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов