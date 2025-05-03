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Жильё в Саратовской области, Россия

Саратов
31
31 объект найдено
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 431 м²
Этаж 2
Продается большой дом в поселке Юбилейный. Удобная планировка, 8 просторных комнат различн…
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Расположени…
Цена по запросу
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Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Продается комната (вид права — собственность) в коммунальной квартире площадью 11, 2 кв.м. п…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Саратов, Россия
Квартира 1 комната
Саратов, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
Продается 1к квартира в самом центре города: Чапаева/Ульяновская. Квартира расположена на …
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 191 м²
Этаж 3
Продается великолепный загородный дом в с. Усть-Курдюм. Отличное место для круглогодичного…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Саратов, Россия
Квартира 4 комнаты
Саратов, Россия
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 5/10
Продается 4-х комнатная квартира в п. Юбилейный. Квартира расположена на комфортном 5-м эта…
Цена по запросу
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Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Площадь 114 м²
Этаж 3/12
Элегантная, светлая квартира в элитном доме, в самом центре города. Пространство квартиры ф…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Саратов, Россия
Квартира 3 комнаты
Саратов, Россия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/16
Продается просторная 3-комнатная квартира с современным ремонтом на 1 этаже. Зал и кухня объ…
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 2 615 м²
Этаж 2
Продается уютный, светлый и комфортный дом в Энгельсе (пос. Прибрежный). Оригинальные и уд…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Саратов, Россия
Квартира 2 комнаты
Саратов, Россия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 8/10
Продам 2-комнатную квартиру в центре города. ул. Московская, пересечение с ул. Рахова. Рядом…
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Расположени…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Саратов, Россия
Квартира 3 комнаты
Саратов, Россия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 10/18
Продается 3-х комнатная квартира в ЖК Панорама на берегу Волги. Квартира просторная с удоб…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Саратов, Россия
Квартира 2 комнаты
Саратов, Россия
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 8/9
Предлагается к продаже двухкомнатная квартира. Квартира светлая, уютная. Выполнен косметич…
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 58 м²
Этаж 1
Продам в центре города часть дома со своим участком. Район Экономического университета. В ша…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Саратов, Россия
Квартира 3 комнаты
Саратов, Россия
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
Продам 3-х комнатную квартиру на ул. Политехнической. Тихий район, ухоженный большой двор с …
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 2
Продается кирпичный коттедж в районе с. Пристанное и т/б Сокол. 4-уровневый коттедж 200 кв.…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Саратов, Россия
Квартира 3 комнаты
Саратов, Россия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Продаётся коммерческое помещение. Общая площадь 60 кв.м, площадь комнат 40 кв.м. Совместный …
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 164 м²
Этаж 2
Продается уникальный дом в Тополевке на первой линии от Волги. Дои расположен в закрытом по…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Саратов, Россия
Квартира 2 комнаты
Саратов, Россия
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Продается 2 комнатная квартира. Общая площадь 41.2 кв.м, площадь комнат 15.3+10.3 кв.м. План…
Цена по запросу
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Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Площадь 2 800 м²
Продаётся земельный участок 28 соток в Гагаринском районе! Вблизи реки Латрык, всего в 100 м…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Саратов, Россия
Квартира 1 комната
Саратов, Россия
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Продается 1- комнатная квартира центре нового Солнечного района. Дом 2014 года постройки. …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Саратов, Россия
Квартира 3 комнаты
Саратов, Россия
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/9
Продам 3-х комнатную квартиру в непосредственной близости к Набережной Космонавтов и Музейно…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Саратов, Россия
Квартира 1 комната
Саратов, Россия
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/10
Продается 1- комнатная квартира центре нового Солнечного района. Дом 2014 года постройки. …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Саратов, Россия
Квартира 4 комнаты
Саратов, Россия
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 5/10
Продается 4-х комнатная квартира в п. Юбилейный. Квартира расположена на комфортном 5-м эта…
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 514 м²
Этаж 1
Продается одноэтажный дом с цоколем. без ремонта. На участке есть хозблок. беседка. Первый…
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 160 м²
Этаж 2
Продам 2-этажный новый коттедж в с. Усть-Курдюм. Район коттеджного поселка "Волжский прайд",…
Цена по запросу
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Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Площадь 133 м²
Станьте обладателем жилого дома на прспекте имени Столыпина. Отопление : газовый котол; Св…
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 450 м²
Этаж 2
Продаётся коттедж в элитном поселке "Берег". Коттедж расположен на первой линии, что обеспе…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Саратов, Россия
Квартира 1 комната
Саратов, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/10
Продается очень уютная 1- комнатная квартира центре нового Солнечного района. Дом 2012 го…
Цена по запросу
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 340 м²
Этаж 2
Продается дом в самом востребованном и динамично развивающемся с. Усть-Курдюм. Дом основат…
Цена по запросу
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