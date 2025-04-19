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Жильё в Тверской области, Россия

дома
3
4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Зубцов, Россия
Квартира 1 комната
Зубцов, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Номер лота: 3889444, Квартира в новом доме на 4 этаже. В шаговой доступности автобусная ост…
$11,056
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Дом 3 спальни в Ржевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 спальни
Ржевский муниципальный округ, Россия
Количество спален 3
Площадь 480 м²
Загородный дом площадью 480 м² построен на просторном участке 15 соток с лесными деревьями. …
$3,99 млн
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Коттедж в Ржевский муниципальный округ, Россия
Коттедж
Ржевский муниципальный округ, Россия
«Лион» – камерный коттеджный поселок в окружении экологически-чистого леса. На территории 50…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Ржевский муниципальный округ, Россия
Дом 5 спален
Ржевский муниципальный округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 680 м²
Резиденция с 5-ю спальнями построена на лесном живописном участке площадью 30 соток. Фасад д…
$2,17 млн
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