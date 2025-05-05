Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Dubrovskoe gorodskoe poselenie
  4. Жилая

Жильё в Dubrovskoe gorodskoe poselenie, Россия

Дубровка
3
3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Дубровка, Россия
Дом 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! От счастья жить в этом доме Вас отделяет один звонок! 25 км. от Санкт-…
$205,093
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Дубровка, Россия
Дом 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! 25 км. от Санкт-Петербурга, в пос. Невская Дубровка, в окружении лесов…
$156,808
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Дубровка, Россия
Коттедж 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! От счастья жить в этом доме Вас отделяет один звонок! 25 км. от Санкт-…
$265,450
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Dubrovskoe gorodskoe poselenie

дома

Параметры недвижимости в Dubrovskoe gorodskoe poselenie, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти