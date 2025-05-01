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Жильё в Краснодарском крае, Россия

Сочи
14
21 объект найдено
Дом 7 комнат в Сочи, Россия
UP UP
Дом 7 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный дизайнерский дизайнерский проект HI-TECH – маньяк «Реал» площадью 250 кв.м.Надп…
$1,21 млн
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Вилла 8 комнат в городской округ Сириус, Россия
Вилла 8 комнат
городской округ Сириус, Россия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 639 м²
Количество этажей 3
23 коттеджа в Сочи в живописном парке на берегу Черного моря. Роскошный коттеджный посело…
$4,00 млн
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Дом 5 комнат в Черешня, Россия
Дом 5 комнат
Черешня, Россия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Три коттеджа в современном классическом стиле, расположенные в экологически чистом Адлерском…
$368,013
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Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/7
Продается квартира в Сочи! Уютная квартира 46 м² с ремонтом, мебелью и техникой! Идеально …
$202,407
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Квартира 1 комната в Туапсинский муниципальный округ, Россия
Квартира 1 комната
Туапсинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 2/18
Жилой комплекс имеет каскадную архитектуру. Корпуса возведены по газобетоно-монолитной техно…
$63,751
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Дом 4 комнаты в Сочи, Россия
Дом 4 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
??? *Дом с ремонтом и бассейном* Раздольное. Дом 100 м2. Земли 2.18 сот. Каркасник. ТУ на …
$193,270
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Квартира 4 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 4 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Апартаменты «Апартаменты ЖК Актер Гэлакси» находятся в Сочи. Эти апартаменты расположены в 6…
$644,960
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Таунхаус в Лермонтово, Россия
Таунхаус
Лермонтово, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ПРОЕКТ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ✅ Меня зoвут Леон, задайте мн…
$144,904
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
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Дом 6 комнат в Сочи, Россия
Дом 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом с. Верхнее Учдере. Площадь- 150 кв.м Комнат-4 Участок-6 сот. Этаже…
$295,589
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Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 16/17
Продаю ЖК Босфор  35 м кв с ремонтом и техникой  рядом школа и всё необходимое  про…
$108,072
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Квартира 1 комната в Дагомыс, Россия
Квартира 1 комната
Дагомыс, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 12/20
Комфортная, сильная светлая квартира для сдачи или постоянного проживания семьей из 2-3 чело…
$165,758
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Дом 2 комнаты в Агой, Россия
Дом 2 комнаты
Агой, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Итак, дача… Господа, это не просто шесть соток! Это философия! Это взгляд на мир, перевернут…
$82,900
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Квартира 1 комната в Орёл-Изумруд, Россия
Квартира 1 комната
Орёл-Изумруд, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
Квартира-студия 30 м2 в новом жилом комплексе «Лазурная Долина»-2. Черновая отделка, высокие…
$58,058
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Квартира 1 комната в Дагомыс, Россия
Квартира 1 комната
Дагомыс, Россия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 16/20
Продается квартира в Сочи! Уютная квартира 32м² с ремонтом Идеально подходит как для комфо…
$134,938
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Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Marine Garden Sochi Hotels & Spa 5* - гостиничный комплекс с уникальной архитектурой, впечат…
$157,615
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Квартира 1 комната в Дагомыс, Россия
Квартира 1 комната
Дагомыс, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 13/20
Продается квартира в Сочи! Уютная квартира 30м² с ремонтом, мебелью и техникой! Идеально п…
$141,072
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Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/17
В ЖК БИЗНЕС-класса сдается , по ФЗ-2214, Клюячи 1 кв 2024 . Дом расположен в мкр. Бытха. …
$122,472
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Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9/10
продаю квартиру ЖК Бочаров ручей . В самом центре Сочи у моря продаю однокомнатную КВАРТИРУ…
$164,430
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Вилла 5 комнат в городской округ Сочи, Россия
Вилла 5 комнат
городской округ Сочи, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Olympic lights - это роскошные и продуманные до мелочей виллы, где архитекторы акцентировали…
$3,60 млн
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Дом 4 комнаты в Сочи, Россия
Дом 4 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Дом 220 м² чистые документы.  3 фазы, 15кВ Центральная вода Цоколь: 2 студии под сдачу. …
$311,360
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Вилла 6 комнат в Сочи, Россия
Вилла 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Сочи , ул. Звездная 260 м кв 5 соток з/у бассейн ландшафный дизайн Коммуникации: свет,во…
$1,20 млн
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