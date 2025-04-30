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Жильё в Красном Селе, Россия

квартиры
646
646 объектов найдено
Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/9
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$44,602
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 4/9
Продаётся квартира-студия, площадью 21,4 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$49,607
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 11/13
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,0 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$71,193
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 9/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 58,8 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$112,197
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 5/9
Продаётся квартира-студия, площадью 21,6 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$45,407
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 12/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 54,7 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$104,157
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/11
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 60,9 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$118,344
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 10/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 64,3 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$115,358
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Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 9/9
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 78,4 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$121,560
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 10/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 44,8 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$83,017
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 6/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 59,0 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$97,033
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 39,9 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$77,280
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/13
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 52,6 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$96,827
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 45,1 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$83,785
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/11
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,4 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$82,170
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Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 8/9
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 78,7 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$151,267
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 57,5 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$96,059
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/12
Продаётся квартира-студия, площадью 24,3 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$58,856
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Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 11/13
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 77,4 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$141,148
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 32,9 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$66,269
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 7/13
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,6 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$94,977
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 10/11
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 56,4 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$115,249
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 9/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 59,0 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$109,998
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 9/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,9 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$60,228
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 10/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 59,0 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$110,310
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Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 10/13
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 77,4 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$140,748
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/13
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,6 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$94,253
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 44,8 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$83,195
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/12
Продаётся квартира-студия, площадью 23,8 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$54,461
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 7/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 59,0 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$109,444
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