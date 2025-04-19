Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Бор
  4. Жилая

Жильё в Бору, Россия

4 объекта найдено
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
Площадь 36 м²
Этаж 2/2
В продаже 2-комнатная квартира в центре города Бор. Дом кирпичный. Хорошее жилое состояние. …
$37,694
Оставить заявку
Вилла в Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
$212,787
Оставить заявку
Дом в Бор, Россия
Дом
Бор, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продаю дачу в СНТ Чайка Борский район, посёлок Октябрьский. Живое садовое товарищество, сосе…
$8,512
Оставить заявку
Квартира в Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
В продаже 1-комнатная квартира на 2 этаже 5-этажного кирпичного дома.  Квартира удачной план…
$36,599
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов