Коттеджный посёлок Любимово

Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой доступности от Любимово в соседней деревне Аннолово вы найдете: аптеки, продуктовые магазины, банкоматы
→ В 5 минутах езды от Любимово, в районном центре Федоровское расположена важная социальная инфраструктура: больницы, школа, детский сад, отделения банков
ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ р. Ижора, р. Черная (разлив)
КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:
→ Электричество 15 кВт
→ КПП, охрана
→ Территория отдыха
→ Детская и спортивная площадка
→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения
→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн"
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первые 6 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка
Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!
ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок № 269. Кадастровый номер 1: 47:26:0108001:10413
Местонахождение на карте
Ладога, Россия
