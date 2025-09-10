Коттеджный посёлок Негород Токсово

Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!





АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ



Проект вошёл в число лучших по версии премий «Посёлок года» и «Архитектон», его макет можно было увидеть в залах ЦВЗ «Манеж». Клинкерный кирпич, фламандская кладка, карнизное остекление и двухуровневые витражи создают узнаваемый почерк архитектуры. Это не просто дома — это авторские произведения, за которыми стоит признание профессионального сообщества и вкус тех, кто умеет выбирать.



МЕСТО, ГДЕ ОТДЫХАЕТ ВЗГЛЯД



Негород Токсово спроектирован по принципам органической архитектуры. Плавные линии улиц следуют рельефу, создавая выразительное пространство — живое, а не нарезанное по линейке. Фасады формируют фронт улиц, а инженерные сети скрыты под землёй, чтобы ничего не нарушало визуальную тишину и цельность среды. Так рождается место, где взгляд отдыхает и всё кажется естественным. Здесь каждый элемент подчинён одной идее — архитектура не доминирует над природой, а становится её продолжением.



ДЛЯ ДЕТЕЙ — ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ДЛЯ ВАС — СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ



Здесь каждая прогулка превращается в приключение: лесные маршруты, игровые пространства и места для открытий. Для детей — естественная среда роста, для родителей — уверенность, что время проходит с пользой и радостью.



ТЕРРИТОРИЯ ЛЕГКИХ МАРШРУТОВ



20 мин до КАД и МЕГА Парнас по Новоприозерскому шоссе, менее часа до северных районов города. Поблизости курорт Охта Парк‎, комплекс Северный Склон, экопарк Зубровник, УТЦ Кавголово. В Токсово — магазины, рестораны, спортивные и детские клубы, школы и детские сады.





ПОКУПКА ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ



→ 100% оплата и ипотека от 6%

→ Рассрочка без % от собственника

→ Выгодная сделка Trade-in с быстрым выкупом вашей недвижимости



ГАРАНТИИ:



→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка



ЗВОНИТЕ, возможен ОНЛАЙН-ПОКАЗ

Участок № 66. Кадастровый номер 1: 47:07:0154001:1263