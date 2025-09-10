Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на территории посёлка – отличный выбор.



К поселку можно доехать по одному из двух удобных маршрутов: по Мурманскому шоссе или Колтушскому шоссе Навигатор всегда подскажет менее загруженную трассу. 15 минут от КАД, и вы дома.

В стоимость участков уже включены коммуникации: электричество 3 кВт с возможностью увеличения мощности, дороги и система водоотведения. Ограничений по застройке – нет!



Красота природы, обустроенные и чистые пляжи, купание в Коркинском озере – всё это доступно жителям посёлка. На базах отдыха, расположенных на берегу озера, можно устроить пейнтбольный турнир, поймать форель, покататься на квадроциклах, а зимой на снегоходах. Вокруг поселка густой лес, а на его территории протекает широкий ручей. Такое природное окружение обеспечивает высокий уровень экологии и здоровую жизнь всей семьи.



«Коркинский Ручей» находится рядом посёлком «Кокосы» застройщика «ФАКТ.». Это позволяет жителям в свободном доступе пользоваться досуговой инфраструктурой соседнего посёлка. Найти новых друзей и вместе гонять футбольный мяч, устраивать турниры по пляжному волейболу среди взрослых и детей, заниматься на уличных тренажерах и отдыхать с малышами на детской площадке возле дома, а зимой кататься с горки.



В рекреационной зоне «Кокосов» управляющая компания проводит праздники, соревнования и мастер-классы для детей и взрослых. Жители «Коркинского Ручья» с удовольствием присоединяются! Организация праздников, поддержание порядка и чистоты в посёлке лежит на плечах опытной управляющей компании.



Магазины, школы, детские сады, поликлиника, отделения почты и банков расположены в 10-ти минутах езды на автомобиле, в большой деревне Разметелево. Поэтому жить в «Коркинском Ручье» будет удобно круглый год. Участок № 162. Кадастровый номер 1: 47:07:1047004:1100 47:07:1047004:1078 47:07:1047004:1099