ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Пентхаусы
Купить пентхаус в Турции
Кадыкёй
31
Муратпаша
33
Cankaya
16
Чекмекёй
26
Измир
22
Doesemealti
8
Стамбул
20
Картал
21
Mezitli
23
Tahtakale Mahallesi
21
Ускюдар
16
Кырыккале
19
Cankiri
19
Fatih Mahallesi
10
Айдын
9
Бейликдюзю
14
Шишли
14
Измит
11
Кагытхане
14
Показать больше
Показать меньше
Пентхаус
Очистить
69 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Пентхаус 3 спальни
Алания, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 525,000
Лучший дуплекс пентхаус в блоке C южная сторона с прямым видом на море, со всей мебелью. …
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
10 Этаж
€ 440,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на десятом этаже жилого компле…
Пентхаус 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 600,000
Еще один элегантный новый проект от Trust Point; ведущая строительная компания! В Аланье, г…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
157 м²
8 Этаж
€ 250,000
Проект комплекса расположен в Алании, в самом центре района Махмутлар. Махмутлар стал излюбл…
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
3 Этаж
€ 325,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на третьемм этаже жилого компл…
Пентхаус 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
6 Этаж
€ 924,000
На продажу выставлена квартира планировки 5+1 в районе Каргыджак. Квартира общей площадью 30…
Пентхаус 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
4/4 Этаж
€ 550,000
В этом проекте у нас есть пентхаус, который принадлежит нам. В блоке Д №10. Будет полностью …
Пентхаус 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
9/10 Этаж
€ 516,500
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
105 м²
1/2 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Пентхаус 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
5/5 Этаж
€ 260,000
▪️ПРОДАЖА▪️ 📍Кестель ✔️дуплекс 3+1 140 кв.м. 2 больших балкона ✔️ о…
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
5/5 Этаж
€ 179,000
▪️ПРОДАЖА▪️ 📍Кестель ✔️дуплекс 2+1 5 этаж 135 кв.м 2 санузла , балк…
Пентхаус 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
11/12 Этаж
€ 290,000
комплекс с хорошей инфраструктурой, расположен в 100м от моря. пентхаус полностью мебе…
Пентхаус 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
256 м²
8/8 Этаж
€ 242,000
Огромный пентхаус в самом центре Алании. Всегов 2 шагах от известного пляжа Клеопатра. …
Пентхаус 3 спальни
Конаклы, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
3/4 Этаж
€ 258,500
4+1 пентхаус 🔹️230 M2 🔹️ мебель 🔹️вид на море 🔹️3 этаж/4 🔹️дому 10 лет 🔹️д…
Пентхаус 3 спальни
Алания, Турция
4 Количество комнат
195 м²
4/4 Этаж
€ 301,000
Меблированная квартира в новом жилом комплексе класса люкс со всеми удобствами, …
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
9 Этаж
€ 440,000
Представляем вашему вниманию пентхаус, расположенный на девятом этаже жилого комплекса. Пент…
Пентхаус 3 спальни
Сарыер, Турция
4 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 4
€ 2,197,000
Жилой комплекс с садом и бассейнами, в одном из самых престижных районов Стамбула, Турция Ж…
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
4 Этаж
€ 160,000
Предлагаем Вам рассмотреть пентхаусы различных планировок Элитный комплекс находится в живоп…
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
4 Этаж
€ 139,000
Недалеко от всей инфраструктуры Махмутлара и в то же время на удалении от оживленных улиц ра…
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
100 м²
4 Этаж
€ 450,000
Новинка от известного застройщика Алании - уютный комплекс на центральной улице Махмутлара, …
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
4 Этаж
€ 650,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса класса люкс на первой береговой л…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
49 м²
4 Этаж
€ 145,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в районе Махмутлар, одном из самы…
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
4 Этаж
€ 245,000
Рады представить Вашему вниманию новый проект масштабного жилого комплекса в востребованном…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
4 Этаж
€ 375,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса премиум класса в районе Тосмур. Ж…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
4 Этаж
€ 155,900
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса с развитой инфраструктурой в живо…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
54 м²
4 Этаж
€ 141,000
Представляем вам новый проект премиум класса в активно застраивающемся районе Паяллар, в 120…
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
4 Этаж
€ 269,500
На продажу выставлен пентхаус планировки 2+1 в роскошном проекте расположившемся в престижно…
Пентхаус 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
450 м²
4 Этаж
€ 577,500
Двухуровневый пентхаус 6+1 в районе Джикджилли расположен на 10 и 11 этажах одиннадцатиэтажн…
Пентхаус 4 спальни
Махмутлар центр, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 11
Цена по запросу
Наш проект с самым красивым расположением в регионе Алания Euro Residence 21 Lux Residence з…
Пентхаус 2 спальни
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
6/7 Этаж
€ 115,000
Квартира в Orion Hill Авсаллар Это вторичная продажа, полностью с мебелью и техникой. Про…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Турции
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты