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Квартиры в Анкара, Турция

Cankaya
16
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 2 комнаты
Etimesgut, Турция
2 Количество комнат 117 м² 3/3 Этаж
€ 128,700
Замечательные апартаменты 1+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внешняя …
Квартира 3 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты
Etimesgut, Турция
3 Количество комнат 139 м² 10/10 Этаж
€ 147,400
Шикарные апартаменты 2+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внешняя инфра…
Квартира 5 комнат в Etimesgut, Турция
Квартира 5 комнат
Etimesgut, Турция
5 Количество комнат 280 м² 15/15 Этаж
€ 378,900
Комфортабельные апартаменты 4+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внешня…
Квартира 4 комнаты в Ballikpinar, Турция
Квартира 4 комнаты
Ballikpinar, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м² 13 Этаж
€ 119,000
Новый проект жилого комплекса в районе Этимесгут в городе Анкара. Комплекс состоит из четыре…
Кондо 5 спален в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 спален
Yenimahalle, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 1/30 Этаж
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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