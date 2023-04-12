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Купить дом в Пхукет, Таиланд

Пхукет
1609
Патонг
19
Кхок Клой
12
Кату
9
1 616 объектов найдено
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 878,843
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 877,507
Вилла 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат 4 ванных комнат 399 м² Количество этажей 1
€ 422,968
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 Количество комнат 4 ванных комнат 926 м² Количество этажей 2
€ 819,655
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 587,944
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 324 м²
€ 585,272
Скрытая жемчужина, предлагающая спокойное, приятное и устойчивое убежище среди природы, идеа…
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 186 м² Количество этажей 2
€ 586,608
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 412 м² Количество этажей 2
€ 983,470
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 412 м² Количество этажей 2
€ 738,939
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 541 м² Количество этажей 2
€ 1,211,699
Вилла 3 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м² 1/2 Этаж
€ 282,126
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 360 м²
€ 478,373
Автономный / не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-н…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 528 м²
€ 601,306
RESALE. Цена снижена с THB24,5 млн до THB22,5 млн. Отремонтированный в 2022 году, прекрасный…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 372 м² Количество этажей 2
€ 387,642
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 372 м² Количество этажей 2
€ 452,289
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 522 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 10 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 10 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
Цена по запросу
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 306 м² Количество этажей 2
€ 521,132
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 306 м² Количество этажей 2
€ 427,596
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 394 м² Количество этажей 2
€ 665,446
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 394 м² Количество этажей 2
€ 905,968
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 340 м²
€ 748,292
RESALE. Красиво отремонтированный современный дом с отличным кинотеатром, площадкой для барб…
Дом 6 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 981 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Дом 7 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 7 спален
Пхукет, Таиланд
8 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 6 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 620 м²
€ 1,175,888
RESALE. Фантастическая возможность приобрести красивый дом прямо у озера в главном месте Пху…
Вилла 5 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 5 спален
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 3 ванных комнат 345 м² 1/2 Этаж
€ 250,807
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Бан Ката, Таиланд
Дом 5 спален
Бан Ката, Таиланд
7 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
€ 4,869,620
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 620 м²
€ 905,968
RESALE. Большой 2-х этажный семейный дом, настоящий оазис, с множеством открытых пространств…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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