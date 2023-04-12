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Купить квартира-студия в Испании

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53 объекта найдено
Студия 1 ваннаяв Dehesa de Campoamor, Испания
Студия 1 ванная
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат 22 м² 1 Этаж
€ 69,900
Студия на первом этаже с открытым видом и террасой 8 м2, только что закончен капитальный рем…
Студия 1 ваннаяв Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 26 м² 3 Этаж
€ 57,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе Torreblanca, располагается на 3 этаже. Общая площадь …
Студия 1 спальняв Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
42 м²
€ 59,900
Студия в Торревьехе, район Ла Мата, 42 м. поверхности, 550 м. от пляжа, ванная комната, част…
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 25 м² 1 Этаж
€ 38,500
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 25.…
Студия 1 ваннаяв el Campello, Испания
Студия 1 ванная
el Campello, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 175,000
Возможность инвестора!Студия на первой линии Плайя Мучависта полностью отремонтирована и име…
Студия 1 ваннаяв Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 25 м² 1 Этаж
€ 49,900
Продается студия в 300 метрах от пляжа! Отличное расположение. Отличная инвестиция!
Студия 1 спальняв Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 110,250
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
Студия 1 ваннаяв Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 37 м² 1 Этаж
€ 85,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 1 этаже. Общая площадь 37.0…
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 27 м² 1 Этаж
€ 48,000
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 27.…
Студия 1 ваннаяв Ojen, Испания
Студия 1 ванная
Ojen, Испания
1 ванных комнат
€ 79,000
Renovated studio located on the first floor in the Pueblo Andaluz urbanization. Located on t…
Студияв Торревьеха, Испания
Студия
Торревьеха, Испания
29 м² 5 Этаж
€ 59,900
Продаеться студия в районе Playa del Cura. После ремонта. Установлен кондиционер. Дистанция …
Студия 1 спальняв Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 22 м² 3 Этаж
€ 59,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе Curva del Palangre, располагается на 3 этаже. Общая п…
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 35 м² 4 Этаж
€ 63,000
Студия с 1 ванной комнатой, кухней, большой террасой, меблирована, рядом с пляжем и всеми ус…
Студия 1 ваннаяв Аликанте, Испания
Студия 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 40 м²
€ 110,000
Квартиры-студии рядом с университетом в городе Аликанте. НОВЫЕ КВАРТИРЫ-СТУДИИ ОТ ЗАСТРОЙЩИК…
Студия 1 спальняв Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 26 м²
€ 42,900
Отремонтированная студия в Ла Мата рядом с пляжем с видом на лагуну. Уютная и светлая кварти…
Студия 1 ваннаяв Helechosa de los Montes, Испания
Студия 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 24 м²
€ 150,000
Студия 1 ваннаяв Helechosa de los Montes, Испания
Студия 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 24 м²
€ 160,000
Студия 1 ваннаяв Helechosa de los Montes, Испания
Студия 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 170,000
Студия 1 ваннаяв Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 36 м²
€ 120,000
Студия 1 ваннаяв Helechosa de los Montes, Испания
Студия 1 ванная
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 95,000
Студия 1 ваннаяв Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 27 м²
€ 90,000
Студия 1 ваннаяв Adeje, Испания
Студия 1 ванная
Adeje, Испания
1 ванных комнат 40 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Продается недавно отремонтированная уютная однокомнатная квартира в комплексе Island Village…
Студия 1 ваннаяв Adeje, Испания
Студия 1 ванная
Adeje, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 145,000
Мы предлагаем вам эту хорошую студию для продажи в Mareverde Resort в Адехе, недалеко от пля…
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 36 м²
€ 120,000
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 38 м²
€ 60,000
В продаже студия в комплексе Green Park, района Golf del Sur с одной ванной комнатой,америка…
Студия 1 спальняв Adeje, Испания
Студия 1 спальня
Adeje, Испания
1 ванных комнат 40 м²
€ 125,000
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
Студия 1 спальняв Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 32 м²
€ 159,000
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 77,000
В продаже студия, которая располагается в комплексе Green Park,в зоне Gold del Sur.На террит…
Студия 1 спальняв Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 77,000
В продаже студия в комплексе Green Park, в районе Gold del Sur. На территории комплекса есть…
Студия 1 спальняв Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
35 м²
€ 70,000
В продаже студия, которая располагается в резиденции Chaparal, в районе Costa del Silencio. …

Параметры недвижимости в Испании

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