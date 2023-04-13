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Продажа квартир в Болгарии

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2 350 объектов найдено
Квартирав София, Болгария
Квартира
София, Болгария
76 м² 3/6 Этаж
€ 124,000
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в …
Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
36 м² 2 Этаж
€ 38,900
ID 31172060Offered for sale:Studio with courtyard viewCost: 38,900 eurosLocality: Sunny Beac…
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
60 м² 1 Этаж
€ 55,000
# 31172352For sale it is offered:1-bedroom apartment with a terrace overlooking the pool and…
Квартирав Бургас, Болгария
Квартира
Бургас, Болгария
30 м² 3 Этаж
€ 27,000
#31132942Studio in a new building in Meden Rudnik, BurgasPrice: 27 000 euroTotal area: 30 sq…
Квартира 2 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
76 м² 4 Этаж
€ 91,200
#31067852We offer for sale a 2-bedroom apartment in Nessebar.Price: 91 200 euroRooms: 2Total…
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
51 м² -1 Этаж
€ 46,000
ID 31171458For sale it is offered:Studio with a terrace on the third floorCost: 46,000 euros…
Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
37 м² 1 Этаж
€ 36,000
31169912Offered for sale:Studio with a separate kitchen area.Cost: 36,000 eurosLocality: Sun…
Квартира 3 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
88 м² 1 Этаж
€ 90,000
ID 31168028 Оne bedroom apartment in Apolon 6 complex, Nessebar,Bulgaria - 88, 16m2Price: 90…
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
56 м² 2 Этаж
€ 31,500
#31161766For sale apartment with 1 bedroom in Sunny Day 5 complex in Sunny BeachPrice: 31 50…
Квартира 3 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
69 м² 3 Этаж
€ 73,000
#31092046 2 bedroom apartment in the Imperial complexFort Club, in a quiet picturesque place…
Квартира 3 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
108 м² 6 Этаж
€ 388,900
ID 31135466Price: 388,900 euroLocality: NessebarRooms: 3Total area: 108 sq.m.Floor: 6/6Servi…
Студия 1 комнатав Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
1 Количество комнат 44 м² 6/2 Этаж
€ 34,500
IBG Real Estates рада предложить на продажу студию с видом на бассейн, расположенную на втор…
Квартира 3 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
81 м² 5 Этаж
€ 105,000
ID31165582Apartment with 2 bedrooms in complex Aphrodite GardensPrice: 105 000 euroLocation:…
Квартирав Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
31 м² 5 Этаж
€ 36,999
ID31165382Studio for sale.Price: 36 999 euroLocation: Sunny BeachRooms: 1Total area: 31 sq. …
Квартира 3 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
178 м² 5 Этаж
€ 115,000
ID31166942Apartment with 2 bedrooms and huge terrace in Aphrodite PalacePrice: 115 000 euroL…
Квартира 3 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
94 м² 5 Этаж
€ 105,000
One bedroom apartment in Apolon 6 complex, Nessebar, Bulgaria-94, 33m2Price: 105 000 euro.To…
Квартира 2 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
53 м² 1 Этаж
€ 77,800
#31111684We offer for sale a 2-bedroom apartment in the New Nessebar, Black Sea district.Pri…
Квартира 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 49,500
IBG Real Estates рада предложить эту двухкомнатную квартиру с большой террасой, расположенну…
Квартира 1 спальняв Ravda, Болгария
Квартира 1 спальня
Ravda, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 4/1 Этаж
€ 43,000
IBG Real Estate предлагает на продажу эту двухкомнатную квартиру с бассейном и видом на море…
Квартира 1 спальняв Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 53,000
IBG Real Estates рада предложить эту 1-комнатную квартиру, расположенную на 5-м этаже в пляж…
Квартира 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 6/6 Этаж
€ 53,000
IBG Real Estates предлагает на продажу апартаменты с одной спальней, расположенные на 6-м эт…
Квартира 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4/3 Этаж
€ 35,000
IBG Real Estates предлагает на продажу 1-комнатную квартиру, расположенную на третьем этаже …
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 6/3 Этаж
€ 72,000
IBG Real Estates рада предложить эту светлую и просторную квартиру с двумя спальнями, распол…
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
52 м² 4 Этаж
€ 55,000
#31156578 1-bedroom apartment in Villa Aria, BulgariaPrice: 55,000 eurosLocality: Sunny Beac…
Квартирав Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
33 м² 2 Этаж
€ 39,999
ID 31155728Studio in Royal Palm complex (Sveti Vlas)Price: 39 999 euroLocation: Sveti VlasRo…
Квартирав Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
58 м² 4 Этаж
€ 88,000
ID31154782Studio in Kostal dreams complexPrice: 88 000 euroLocation: Sveti VlasRooms: 1Total…
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
77 м² 2 Этаж
€ 66,700
#31137764Available for sale:2-bedroom in Magic Dreams complexLocation: Sveti VlasPrice: 67 7…
Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
26 м² 2 Этаж
€ 57,100
#31117608 Studio in the Alexandrov Residence complex Price: 57,100 eurosLocality: The center…
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
72 м² 2 Этаж
€ 77,100
#30902252We offer for sale a 1-bedroom apartment in Panorama Dreams in Sveti Vlas. The first…
Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
37 м² 2 Этаж
€ 79,684
#31117608 Studio in the Alexandrov Residence complex Price: 81 310 eurosLocality: The center…

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Параметры недвижимости в Болгарии

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В каких городах иностранцы чаще приобретают квартиры в Болгарии

Наибольший интерес иностранные покупатели традиционно проявляют к жилью, расположенному на болгарских курортах — Несебре, Созополе, Варне. В этих городах инвесторы активно скупают квартиры не только для личного пользования, но и для сдачи в аренду. Особенным спросом пользуются новые апартаменты в Болгарии на побережье Черного моря. Ради них иностранцы прибывают сюда со всех уголков земли.

Чуть меньший интерес у инвесторов вызывает столичное жилье. Квартиры в Софии скупают в основном те, кто переезжает в Болгарию на ПМЖ и планирует подыскивать работу, а также родители детей, поступающих в софийские ВУЗы. Апартаменты в этих случаях на платформе REALTING зачастую приобретаются в центральных частях города.

По какой цене продаются квартиры в Болгарии

Стоимость болгарской недвижимости — одна из самых дешевых в Европе. Здесь можно купить престижные апартаменты даже в центре Софии из расчета 1000-1500 евро за «квадрат». На окраинах столицы на платформе REALTING квартиры стоят в 2 раза дешевле.

Недорогое жилье можно приобрести и на любом из болгарских курортов:

  • в Несебре стоимость кв. метра варьируется от 600 до 700 евро;
  • в Равде — от 500 до 600;
  • в Солнечном Берегу — от 400 до 500.

Перечисленные выше цены действуют на вторичном рынке жилья. На первичном — стоимость «квадрата» немного выше, особенно если новый комплекс расположен на морском побережье. С актуальными ценами в рублях, евро и других валютах всегда можно ознакомиться на платформе REALTING.

В целом покупка болгарской недвижимости — это выгодная инвестиция во всех отношениях. Купленную квартиру в Болгарии на берегу моря можно использовать для постоянного проживания с семьей или круглогодично сдавать в аренду. Статистика показывает, что прибыль от сдачи местных апартаментов достигает 500-1000 евро в месяц на протяжении всего купального сезона. Если же сдавать жилье посуточно, то доход будет еще выше.

Что необходимо учесть перед покупкой квартиры в Болгарии

Важно помнить, что все сделки купли-продажи на территории страны считаются официальными только, если заверены у нотариуса. Иностранцам разрешается приобретать в Болгарии квартиры любых масштабов. В дальнейшем их можно использовать для себя, а также перепродавать и сдавать в аренду. При покупке апартаментов на общую сумму от 300 000 евро зарубежные инвесторы получают болгарский ВНЖ.

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