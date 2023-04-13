В каких городах иностранцы чаще приобретают квартиры в Болгарии

Наибольший интерес иностранные покупатели традиционно проявляют к жилью, расположенному на болгарских курортах — Несебре, Созополе, Варне. В этих городах инвесторы активно скупают квартиры не только для личного пользования, но и для сдачи в аренду. Особенным спросом пользуются новые апартаменты в Болгарии на побережье Черного моря. Ради них иностранцы прибывают сюда со всех уголков земли.

Чуть меньший интерес у инвесторов вызывает столичное жилье. Квартиры в Софии скупают в основном те, кто переезжает в Болгарию на ПМЖ и планирует подыскивать работу, а также родители детей, поступающих в софийские ВУЗы. Апартаменты в этих случаях на платформе REALTING зачастую приобретаются в центральных частях города.

По какой цене продаются квартиры в Болгарии

Стоимость болгарской недвижимости — одна из самых дешевых в Европе. Здесь можно купить престижные апартаменты даже в центре Софии из расчета 1000-1500 евро за «квадрат». На окраинах столицы на платформе REALTING квартиры стоят в 2 раза дешевле.

Недорогое жилье можно приобрести и на любом из болгарских курортов:

в Несебре стоимость кв. метра варьируется от 600 до 700 евро;

в Равде — от 500 до 600;

в Солнечном Берегу — от 400 до 500.

Перечисленные выше цены действуют на вторичном рынке жилья. На первичном — стоимость «квадрата» немного выше, особенно если новый комплекс расположен на морском побережье. С актуальными ценами в рублях, евро и других валютах всегда можно ознакомиться на платформе REALTING.

В целом покупка болгарской недвижимости — это выгодная инвестиция во всех отношениях. Купленную квартиру в Болгарии на берегу моря можно использовать для постоянного проживания с семьей или круглогодично сдавать в аренду. Статистика показывает, что прибыль от сдачи местных апартаментов достигает 500-1000 евро в месяц на протяжении всего купального сезона. Если же сдавать жилье посуточно, то доход будет еще выше.

Что необходимо учесть перед покупкой квартиры в Болгарии

Важно помнить, что все сделки купли-продажи на территории страны считаются официальными только, если заверены у нотариуса. Иностранцам разрешается приобретать в Болгарии квартиры любых масштабов. В дальнейшем их можно использовать для себя, а также перепродавать и сдавать в аренду. При покупке апартаментов на общую сумму от 300 000 евро зарубежные инвесторы получают болгарский ВНЖ.