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Дома с видом на горы в Португалии

Лиссабон
32
Мадейра
18
Порту
5
Cascais
33
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3 объекта найдено
Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Особняк 8 спален в Sintra, Португалия
Особняк 8 спален
Sintra, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Эта выдающаяся недвижимость расположена в природном парке Синтра-Кашкайш, который является о…
$6,00 млн
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Дом 9 комнат в Amarante, Португалия
Дом 9 комнат
Amarante, Португалия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 541 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…
$826,430
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