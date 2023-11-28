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28 объектов найдено
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Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
1
93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
€259,250
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
216 м²
Удивительная вилла, расположенная в самом центре Карвоэйро. В нескольких минутах ходьбы от…
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
4
230 м²
Вилла в современном стиле, недавно построенная по самым высоким стандартам, со всеми новейши…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
2
215 м²
Одноэтажная вилла, в 5 минутах езды от центра деревни Карвоэйро и ее пляжей, с прекрасным ви…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
4
327 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ! Отдельная вилла с 3 спальнями, расположенная на возвыше…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален
Лагоа, Португалия
5
4
398 м²
Приморская недвижимость недалеко от пляжей Маринья и Албандейра, очень привлекательная. Этот…
€5,50 млн
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
150 м²
Недавно отреставрированная вилла на первом этаже, посреди виноградников, которая предложит в…
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
150 м²
Недавно отреставрированная одноэтажная вилла, посреди виноградников, которая предлагает уник…
€1,28 млн
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Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5
5
327 м²
Роскошная современная вилла, построенная в 2022 году в жилом районе в Карвоэйро. Недвижимо…
€2,60 млн
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
300 м²
Отдельно стоящая одноэтажная вилла на реконструкции между Лагоа и Карвоэйро с легким доступо…
€1,80 млн
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
4
2
97 м²
2
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ GOLDEN VISA 400K Этот проект расположен в Лагоа, в одном из главны…
€455,000
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
250 м²
Вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе в нескольких минутах ходьбы от центра Карв…
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
3
182 м²
Красивая вилла, расположенная в Карвуэйру, в нескольких минутах ходьбы от центра города. Э…
€1,20 млн
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Лагоа, Португалия
2
3
86 м²
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза! Вилла с 2 спальнями, распол…
€400,000
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Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
3
148 м²
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Эта просторная одноэтажная вилла с 3…
€1,15 млн
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Дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
3
3
107 м²
Строящаяся вилла, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьбы от Феррагуду и Лаго…
€430,000
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Вилла 4 спальни
Лагоа, Португалия
4
4
170 м²
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
€530,000
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
3
197 м²
Вилла с 4 спальнями, 5820м2 земли, расположенная в шаговой доступности от центра деревни Кар…
€995,000
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Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5
7
200 м²
Замечательная, современная, 3-этажная вилла, состоящая из подвала, первого этажа и первого э…
€2,26 млн
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Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
2
114 м²
Традиционная вилла в центре Карвуэйру. Вилла состоит всего из одного этажа с гостиной с кам…
€800,000
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Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5
5
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Вилла в современном стиле с потрясающи…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни
Лагоа, Португалия
4
3
250 м²
Отличный фермерский дом, расположенный недалеко от полей для гольфа Pestana и в нескольких м…
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни
Parchal, Португалия
3
2
169 м²
Фантастическая вилла, расположенная в Бела Виста Парчал. Состоит из трех спален, все со вс…
€590,000
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
300 м²
Отличная современная вилла, которая в настоящее время находится в стадии строительства, сост…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5
5
423 м²
€660,000
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Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
5
6
297 м²
€1,35 млн
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Дом 4 спальни с Spalni, с патио
Лагоа, Португалия
4
3
€1,30 млн
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carvoeiro, Португалия
3
140 м²
Vale de Milho Village - это инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
€635,000
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Параметры недвижимости в Лагоа, Португалия
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