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Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
2
143 м²
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
€725,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
3
187 м²
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
€1,03 млн
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия
6
6
408 м²
3
Великолепный дом с прекрасными видами, полностью отреставрированный. Общая площадь дома с…
€675,000
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Дом 7 спален со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы
Amarante, Португалия
9
6
541 м²
3
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…
€750,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Порту, Португалия
6
5
428 м²
3
Великолепная вилла с тремя этажами и 4 фасадами, расположенная в 300 м от пляжа, с закрытым …
€1,10 млн
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
95 м²
Двухуровневая квартира с 2спальнями, площадью 95 кв. м, расположена в новом комплексе, котор…
€291,000
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Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
1
83 м²
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2 в обновленном здании, распо…
€383,640
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
2
94 м²
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…
€440,000
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Вилла 6 спален
Tamega e Sousa, Португалия
6
6
Современная вилла с садом, бассейном и гаражом. Эта вилла имеет высококачественную отделку и…
€985,000
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Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5
5
474 м²
€1,98 млн
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Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5
5
433 м²
3
€1,48 млн
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Дом 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
3
2
2
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€588,000
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Дом 4 спальни с Spalni
Marco de Canaveses, Португалия
4
4
€299,000
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Вилла 5 спален с Spalni
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5
5
433 м²
€1,50 млн
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Вилла 5 спален с Spalni
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5
5
433 м²
€1,45 млн
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Дом 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Gondomar, Португалия
4
1 504 м²
Великолепный дом находятся в городе Гондомар, всего в 8 км от административного центра реги…
€2,00 млн
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Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с личным бассейном
Порту, Португалия
4
626 м²
Великолепный дом, выполненный в современном стиле, расположен в одном из красивейших городо…
€1,18 млн
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Дом 5 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Trofa, Португалия
5
830 м²
Прекрасный дом находится в городе Трофа, расположенном в 22 км от центра региона, одного из…
€700,000
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Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Foz do Sousa, Португалия
5
1 180 м²
Роскошный дом находится в городе Вила-Нова-ди-Гая в регионе Порту, северная Португалия. Вил…
€650,000
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Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с сигнализацией
Foz do Sousa, Португалия
5
353 м²
Чудесный дом расположен в северной части Португалии, недалеко от одного из красивейших горо…
€750,000
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Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением
Foz do Sousa, Португалия
4
3 629 м²
Замечательный дом находится в Вила-Нова-ди-Гая, северная Португалия. Город расположен на пр…
€580,000
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Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия
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