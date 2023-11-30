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Дома в Округ Порту, Португалия

виллы
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дуплексы
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21 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
€725,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
€1,03 млн
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 408 м²
Количество этажей 3
Великолепный дом с прекрасными видами, полностью отреставрированный. Общая площадь дома с…
€675,000
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Дом 7 спален со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы в Amarante, Португалия
Дом 7 спален со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы
Amarante, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 541 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…
€750,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Порту, Португалия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Порту, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 428 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла с тремя этажами и 4 фасадами, расположенная в 300 м от пляжа, с закрытым …
€1,10 млн
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Двухуровневая квартира с 2спальнями, площадью 95 кв. м, расположена в новом комплексе, котор…
€291,000
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Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2   в обновленном здании, распо…
€383,640
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…
€440,000
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Вилла 6 спален в Tamega e Sousa, Португалия
Вилла 6 спален
Tamega e Sousa, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Современная вилла с садом, бассейном и гаражом. Эта вилла имеет высококачественную отделку и…
€985,000
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Вилла 5 спален в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 474 м²
€1,98 млн
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Вилла 5 спален в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 3
€1,48 млн
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Дом 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Vila Nova de Gaia, Португалия
Дом 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€588,000
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Дом 4 спальни с Spalni в Marco de Canaveses, Португалия
Дом 4 спальни с Spalni
Marco de Canaveses, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
€299,000
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Вилла 5 спален с Spalni в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален с Spalni
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
€1,50 млн
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Вилла 5 спален с Spalni в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален с Spalni
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
€1,45 млн
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Дом 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Gondomar, Португалия
Дом 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Gondomar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 504 м²
Великолепный дом находятся в городе Гондомар, всего в 8 км от административного центра реги…
€2,00 млн
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Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с личным бассейном в Порту, Португалия
Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с личным бассейном
Порту, Португалия
Количество спален 4
Площадь 626 м²
Великолепный дом, выполненный в современном стиле, расположен в одном из красивейших городо…
€1,18 млн
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Дом 5 спален с гаражом, с садом, с отоплением в Trofa, Португалия
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Trofa, Португалия
Количество спален 5
Площадь 830 м²
Прекрасный дом находится в городе Трофа, расположенном в 22 км от центра региона, одного из…
€700,000
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Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Foz do Sousa, Португалия
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Foz do Sousa, Португалия
Количество спален 5
Площадь 1 180 м²
Роскошный дом находится в городе Вила-Нова-ди-Гая в регионе Порту, северная Португалия. Вил…
€650,000
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Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с сигнализацией в Foz do Sousa, Португалия
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с сигнализацией
Foz do Sousa, Португалия
Количество спален 5
Площадь 353 м²
Чудесный дом расположен в северной части Португалии, недалеко от одного из красивейших горо…
€750,000
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Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением в Foz do Sousa, Португалия
Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением
Foz do Sousa, Португалия
Количество спален 4
Площадь 3 629 м²
Замечательный дом находится в Вила-Нова-ди-Гая, северная Португалия. Город расположен на пр…
€580,000
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Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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