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Дома в Porto, Португалия

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дуплексы
3
8 объектов найдено
Дом 6 спален в Порту, Португалия
Дом 6 спален
Порту, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 597 м²
Дом T5+1 площадью 389 м2 с грубой частной поверхностью, садом, бассейном и видом на море, в …
$3,61 млн
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Таунхаус в Порту, Португалия
Таунхаус
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
$837,102
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Вилла в Порту, Португалия
Вилла
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
$1,18 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 107 кв. м, верандой 44 кв. м и парковочным ме…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Порту, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…
$508,034
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Дуплекс 1 спальня в Порту, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2   в обновленном здании, распо…
$442,960
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Дом 9 комнат в Amarante, Португалия
Дом 9 комнат
Amarante, Португалия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 541 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…
$826,430
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Дом 3 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Дом 3 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
$587,902
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Параметры недвижимости в Porto, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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