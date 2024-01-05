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Дома в Quarteira, Португалия

виллы
43
таунхаусы
36
84 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Laguna Resort - престижный туристический комплекс, расположенный в частном кондоминиуме с ве…
€745,000
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Дом 3 спальни в Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Мы представляем эту изысканную, тщательно отремонтированную виллу с 3 спальнями, которая вкл…
€850,000
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Дом 6 спален в Quarteira, Португалия
Дом 6 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 721 м²
Количество этажей 3
Фантастическая отдельная вилла с 6 спальнями, бассейном и огромным садом, расположенная в Фо…
€6,50 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Эта вилла, расположенная в Виламоуре, находится очень близко к полю для гольфа Виктория, в ж…
€1,10 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
Вилла находится на завершающей стадии строительства в Виламуре, с современной архитектурой, …
€3,50 млн
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Дом 4 спальни в Quarteira, Португалия
Дом 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Эта фантастическая вилла, полностью меблированная, представляет собой современную, просторну…
€2,80 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Отличная вилла в современном стиле, расположенная в одной из самых привилегированных зон для…
€10,95 млн
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла с привилегированным расположением в знаменитой урбанизации Vila Sol и ее полем для гол…
€1,49 млн
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Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Площадь 415 м²
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
€1,55 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
€1,70 млн
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
€1,90 млн
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Вилла 2 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Он был вдохновлен традиционной архитектурой Алгарве, превосходной современной виллой с 2 спа…
€645,000
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Эта вилла, вставленная в частный кондоминиум, состоит из:- 4 спальни ( 3 с ванными комнатами…
€1,35 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 257 м²
€900,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
€550,000
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
€875,000
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
€890,000
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 555 м²
€1,23 млн
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Таунхаус в Quarteira, Португалия
Таунхаус
Quarteira, Португалия
Площадь 1 886 м²
Цена по запросу
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
€404,700
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
€499,400
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Таунхаус 2 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€400,700
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
€399,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
€502,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€645,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€645,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
€862,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€640,000
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Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€860,000
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