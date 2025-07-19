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Дома в Luz, Португалия

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Luz, Португалия
Дом 6 комнат
Luz, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Расположенный в живописной деревне Praia da Luz, этот потрясающий отдельно стоящий дом предл…
$1,41 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Вилла с 3 спальнями и видом на море расположена в Лузе, всего в нескольких минутах от пляжа …
$2,01 млн
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Дом 5 комнат в Luz, Португалия
Дом 5 комнат
Luz, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Этаж 1/1
Расположенный в самом сердце Прайя-да-Луш, этот потрясающий отдельно стоящий дом предлагает …
$1,25 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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