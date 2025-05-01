Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Терраса

Дома с террасой в Португалии

Лиссабон
32
Мадейра
18
Порту
5
Cascais
33
Показать больше
31 объект найдено
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
$667,066
Оставить заявку
Вилла в Montenegro, Португалия
Вилла
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 521 м²
Дом-дуплекс с 3 спальнями, частной территорией 380 кв.м.,общей площадью 141 кв.м., с садом, …
$1,68 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Silves, Португалия
Таунхаус
Silves, Португалия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Дом с двумя спальнями и частным бассейном, расположенная на гольф-курорте в Силвесе, Алгарве…
$453,015
Оставить заявку
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный,  вклю…
$764,465
Оставить заявку
Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
$498,318
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Дом расположен в одном из самых тихих районов Обидуша, Перола-да-Лагоа.Он находится в отличн…
$396,389
Оставить заявку
Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 107 кв. м, верандой 44 кв. м и парковочным ме…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Amoreira, Португалия
Таунхаус
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
$396,389
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
$1,59 млн
Оставить заявку
Дуплекс 1 спальня в Sesimbra, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Sesimbra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Новая квартира-дуплекс с 1 спальней, общей площадью 93 кв. м, 1 парковочным местом, садом и …
$876,002
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Seixal, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$547,017
Оставить заявку
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
$424,703
Оставить заявку
Вилла в Coimbrao, Португалия
Вилла
Coimbrao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
$447,353
Оставить заявку
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$486,992
Оставить заявку
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
$1,54 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Castro Marim, Португалия
Дом 4 комнаты
Castro Marim, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$492,171
Оставить заявку
Дуплекс 1 спальня в Albufeira, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
$645,548
Оставить заявку
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
$2,10 млн
Оставить заявку
Вилла в Fernao Ferro, Португалия
Вилла
Fernao Ferro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
$453,016
Оставить заявку
Таунхаус в Ferragudo, Португалия
Таунхаус
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Таунхаус в современном стиле, расположенный в тихом районе, в нескольких минутах ходьбы от Ф…
$385,064
Оставить заявку
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
$1,34 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$441,691
Оставить заявку
Таунхаус в Foz do Arelho, Португалия
Таунхаус
Foz do Arelho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$396,389
Оставить заявку
Вилла в Порту, Португалия
Вилла
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
$1,16 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
$2,27 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Таунхаус
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Закрытый кондоминиум с 6 виллами T2+2, расположенный в центре Вила-Нова-де-Касела, в 5 минут…
$443,956
Оставить заявку
Вилла в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
$447,353
Оставить заявку
Вилла в Quelfes, Португалия
Вилла
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый дом с 3 спальнями расположен в северной части Ольяна, одного из самых живописных город…
$396,389
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
$2,04 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Португалии

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Португалии

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти