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Дома в Silves, Португалия

виллы
8
11 объектов найдено
Дом 4 спальни в Silves, Португалия
Дом 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Ферма с 5 спальнями, бассейном и собственной скважиной. Полностью оборудованная кухня, окна…
€950,000
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Дом 8 спален с видом на лес в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Дом 8 спален с видом на лес
Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 686 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,20 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 4 спальни в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Единственная в своем роде недвижимость с 44 акрами земли и уникальной виллой. Вилла, на ур…
€3,30 млн
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Вилла 4 спальни в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Вилла в современном стиле, расположенная на окраине Силвеша. Расположенная на участке площ…
€2,45 млн
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Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Silves, Португалия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Silves, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€298,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
€630,000
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Вилла 3 спальни в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
€540,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 726 м²
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
€550,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
€595,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…
€550,000
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Параметры недвижимости в Silves, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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