Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Silves
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Silves, Португалия

;
Sao Bartolomeu de Messines
4
24 объекта найдено
Вилла в Algoz, Португалия
Вилла
Algoz, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 588 м²
Элегантная вилла Сильвес Т5, сочетающая традиции Алгарве с современной изысканностьюРасполож…
$1,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Pera, Португалия
Вилла
Pera, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элегантная двухэтажная вилла с частным бассейном, часть эксклюзивного набора всего из шести …
$849,845
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Вилла
Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Откройте для себя поистине уникальное сельское убежище на холмах Алгарве, красивую виллу, ра…
$791,235
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элегантная двухэтажная вилла с частным бассейном, часть эксклюзивного набора всего из шести …
$556,795
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Таунхаус в Silves, Португалия
Таунхаус
Silves, Португалия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Дом с двумя спальнями и частным бассейном, расположенная на гольф-курорте в Силвеш, Алгарве.…
$463,209
Оставить заявку
Вилла в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Вилла
Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Расположенный в очаровательной и аутентичной деревне Пара, Алгарве, этот красиво представлен…
$662,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
TekceTekce
Вилла в Armacao de Pera, Португалия
Вилла
Armacao de Pera, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Эта великолепная вилла с шестью спальнями расположена в очаровательном городе Торре, Алгарве…
$1,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Silves, Португалия
Дом 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Вилла в современном стиле, расположенная на окраине Сильвеса.Расположенная на участке площад…
$2,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Расположенная в 8,7 акрах нетронутой сельской местности Алгарве, эта исключительная частная …
$3,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…
$636,914
Оставить заявку
Вилла в Pera, Португалия
Вилла
Pera, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Эта вилла с тремя спальнями для продажи расположена в Пере, в нескольких минутах ходьбы от в…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Alcantarilha, Португалия
Дом 3 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Вилла с бассейном в Алькантарилхе.Отличная возможность в самом сердце Алгарве! Приходите и о…
$933,585
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Вилла
Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Откройте для себя уникальную возможность владеть полностью самодостаточным загородным помест…
$791,235
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
$729,556
Оставить заявку
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$522,860
Оставить заявку
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Единственная в своем роде недвижимость с 44 акрами земли и уникальной виллой. Вилла, на ур…
$3,49 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Вилла 6 комнат
Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
$914,307
Оставить заявку
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$575,146
Оставить заявку
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$493,812
Оставить заявку
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$522,860
Оставить заявку
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$575,146
Оставить заявку
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$522,860
Оставить заявку
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$522,860
Оставить заявку
Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Вилла в современном стиле, расположенная на окраине Силвеша. Расположенная на участке площ…
$2,59 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Silves

виллы

Параметры недвижимости в Silves, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти