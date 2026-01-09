Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Фуншале, Португалия

виллы
12
49 объектов найдено
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 186 кв.м., частный бассейн, сад и гараж, часть кондоминиума из …
$1,51 млн
Дом 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Вилла с 4 спальнями с 415 кв.м общей частной площади, бассейном и частным садом, расположенн…
$2,10 млн
Sky ApartmentsSky Apartments
Дом 5 спален в Фуншал, Португалия
Дом 5 спален
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Вилла с 5 спальнями, с 740 кв.м общей строительной площади, садом, бассейном и панорамной те…
$2,16 млн
Дом 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 568 м²
Городской участок площадью 687 кв.м. с завершенным архитектурным проектом для строительства …
$3,44 млн
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
3-комнатная вилла с 431 м2 общей брутальной площади, панорамным бассейном и видом на море, р…
$1,63 млн
TekceTekce
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 311,5 кв.м., сад, вид на море и гараж, расположенная на участке…
$1,40 млн
Дом 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 903 м²
Вилла с 4 спальнями с 903 кв.м общей строительной площади, садом, бассейном и потрясающим ви…
$3,50 млн
Moya7yaMoya7ya
Дом 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Роскошная вилла в Неве, Сан Гонсало Откройте для себя дом своей мечты в раю! Эта изысканная …
$6,41 млн
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 238,40 кв.м., расположенная в тихом жилом районе с обширным вид…
$780,795
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Вилла с 3 спальнями с 468 кв.м общей строительной площади, с гаражом, бассейном и видом на м…
$2,45 млн
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 184 м2, расположенная в эксклюзивном частном кондоминиуме Palhe…
$1,05 млн
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
3-комнатная вилла с 313 кв.м частной площади, садом, видом на море и гаражом, расположенная …
$1,34 млн
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Дом 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
4-комнатная вилла с 561 кв.м общей строительной площади, садом и бассейном, расположенная на…
$4,32 млн
Дом 5 спален в Фуншал, Португалия
Дом 5 спален
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Вилла с 5 спальнями, с 740 кв.м общей строительной площади, садом, бассейном и панорамной те…
$2,16 млн
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Вилла с 3 спальнями, почтовый индекс 9020-163, с площадью 235,95 кв.м. брутто-строительной п…
$757,487
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Одноэтажная 3-комнатная вилла с 196 кв.м общей площади строительства, расположенная на участ…
$1,58 млн
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
3-комнатный дом с 176 кв.м общей строительной площади и 3 спальнями, зоной барбекю, в Сан-Ро…
$874,024
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
3-комнатный дом с 227 м2 общей строительной площади и одним парковочным местом в Сан-Педро, …
$2,16 млн
Дом 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 383 м²
Недвижимость, 306,46 кв.м (грубая строительная площадь), бассейн, сад и гараж, на участке зе…
$2,34 млн
Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
3-комнатный дом с 181 м2 общей площади строительства, отличной выдержкой солнца и утвержденн…
$932,292
Дом 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
4-комнатная вилла с 561 кв.м общей строительной площади, садом и бассейном, расположенная на…
$4,32 млн
Параметры недвижимости в Фуншале, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
