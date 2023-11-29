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Дома в Loule, Португалия

виллы
80
таунхаусы
37
132 объекта найдено
Дом 4 спальни в Almancil, Португалия
Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
This fantastic villa is located in an urbanisation near Vale do Lobo and just a few minutes …
€2,38 млн
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Дом 3 спальни в Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
We present this sophisticated, meticulously renovated 3-bedroom villa, which incorporates a …
€850,000
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Дом 6 спален в Quarteira, Португалия
Дом 6 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 721 м²
Количество этажей 3
Fantastic detached villa with 6 bedrooms, swimming pool and a vast garden, located in Fonte …
€6,50 млн
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Дом 3 спальни в Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 105 м²
€625,000
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
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Дом 4 спальни в Almancil, Португалия
Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
4 bedroom villa in an excellent location. This fantastic villa is located in the Villas …
€2,45 млн
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Вилла 7 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
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Вилла 2 спальни в Loule, Португалия
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
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Дом 5 спален в Almancil, Португалия
Дом 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 527 м²
An impressive five-bedroom En-suite Villa, where luxurious style meets elegance, comfort, an…
€2,50 млн
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Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
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Дом 7 спален в Almancil, Португалия
Дом 7 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Prédio urbano destinado a habitação, composto por sete compartimentos, cisterna e logradouro…
€350,000
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Вилла 5 спален в Loule, Португалия
Вилла 5 спален
Loule, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 453 м²
Количество этажей 3
На этом южном и пологим участке находится красивая вилла с четырьмя спальнями и гостевой кот…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
€4,00 млн
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Дом 4 спальни в Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Современный стиль отдельно стоящая вилла, расположенная в Вале Иудеу, в 5 минутах от Виламур…
€1,98 млн
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Вилла 3 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Удобный и просторный семейный дом с 3 спальнями на первом этаже, 1 кабинетом с возможностью …
€965,000
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Дом 4 спальни в Almancil, Португалия
Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Эта очаровательная, одноэтажная вилла в традиционном стиле расположена в районе Вальверде, в…
€2,25 млн
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Площадь 694 м²
Horizon Residences являются идеальными в роскошной жизни: непревзойденный в своем инновацион…
€7,85 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
Вилла находится на завершающей стадии строительства в Виламуре, с современной архитектурой, …
€3,50 млн
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Дом 4 спальни в Quarteira, Португалия
Дом 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Эта фантастическая вилла, полностью меблированная, представляет собой современную, просторну…
€2,80 млн
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Дом 4 спальни в Boliqueime, Португалия
Дом 4 спальни
Boliqueime, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 389 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с 4 спальнями. 3 спальни расположены на нижнем этаже и 1 спальня расположе…
€1,75 млн
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Дом 2 спальни в Almancil, Португалия
Дом 2 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Вилла расположена в Vale do Garrão, недалеко от пляжа и с отличным доступом. В отеле есть ча…
€750,000
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Отличная вилла в современном стиле, расположенная в одной из самых привилегированных зон для…
€10,95 млн
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла с привилегированным расположением в знаменитой урбанизации Vila Sol и ее полем для гол…
€1,49 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
€700,000
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Вилла 3 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
€1,78 млн
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Дом 4 спальни в Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районом с лег…
€550,000
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Дом 4 спальни в Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 3
Этот таунхаус расположен в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районо…
€550,000
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Almancil, Португалия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Almancil, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 447 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая вилла с 6+1 спальнями и современной архитектурой, расположенная в Almancil. …
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Loule, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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