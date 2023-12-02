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15 объектов найдено
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Таунхаус 5 спален
Bensafrim, Португалия
5
3
221 м²
Вилла с 5 спальнями, расположенная в тихом районе и недалеко от города Лагос. Построенна…
€499,999
в месяц
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Вилла 6 спален
Лагос, Португалия
6
4
216 м²
Дом с привилегированным расположением в Серро-дас-Мос, в непосредственной близости от теннис…
€575,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни
Лагос, Португалия
4
4
145 м²
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
€610,000
в месяц
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Дом 2 спальни
Lagos, Португалия
2
2
Если вы читаете этот текст, это означает, что вы думали о жизни в центре прекрасного города …
€437,000
в месяц
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Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
4
5
208 м²
Вилла в современном стиле, расположенная в районе Амейейра, в Лагуше, в непосредственной бли…
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лагос, Португалия
3
396 м²
Эта красивая вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себя как…
€1,35 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни
Lagos, Португалия
4
4
404 м²
Дом в историческом центре Лагоса Вы когда-нибудь задумывались о покупке недвижимости 1899 г…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
3
7
221 м²
Вилла в современном стиле с уникальными особенностями и эксклюзивным расположением, идеально…
€3,10 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
3
7
234 м²
3 + 1 спальня, строящаяся вилла в современном стиле, расположенная в приятной урбанизации в …
€1,49 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
5
7
365 м²
В нескольких метрах от Boavista Golf и города, в одной из самых желанных урбанизаций Лагоса …
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 3 спальни
Luz, Португалия
3
4
178 м²
Вилла с 3 спальнями и видом на море расположена в Лузе, всего в нескольких минутах от пляжа …
€1,90 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
3
4
234 м²
Вилла с 3 + 1 спальней и бассейном, в стадии строительства, всего в нескольких минутах от Ла…
€2,00 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Lagos, Португалия
3
4
223 м²
Стильный, современный отель расположен в районе Порту-де-Мош в Лагосе, всего в нескольких ми…
€2,90 млн
в месяц
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Вилла 8 спален с Spalni
Лагос, Португалия
8
6
3
€5,00 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Лагос, Португалия
4
400 м²
Редкая возможность иметь одноэтажную современную виллу, спроектированную одним из самых изве…
€1,53 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Лагос, Португалия
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