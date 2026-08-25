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Дома в Lagos, Португалия

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Luz
14
Odiaxere
3
56 объектов найдено
Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Расположенная в эксклюзивном гольф-курорте Palmares, Villa Palmares представляет собой потря…
$4,84 млн
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Дом 3 спальни в Lagos, Португалия
Дом 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Вилла с 3+1 спальней с бассейном, в стадии строительства, всего в нескольких минутах от Лаго…
$2,36 млн
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Дом 3 спальни в Odiaxere, Португалия
Дом 3 спальни
Odiaxere, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Недавно отремонтированная недвижимость находится в одном из самых востребованных мест в Лаго…
$1,48 млн
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Дом 4 спальни в Lagos, Португалия
Дом 4 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Площадь 385 м²
Современная вилла с 4 спальнями с видом на море, бесконечным бассейном и эксклюзивным дизайн…
$3,13 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 250 м²
Современная роскошная вилла с захватывающим видом на море для продажи в Порто-де-Мос, Лагос,…
$3,81 млн
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Вилла в Odiaxere, Португалия
Вилла
Odiaxere, Португалия
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Редкая возможность иметь одноэтажную современную виллу, спроектированную одним из самых изве…
$1,79 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошный частный кондоминиум Seafront с 13 вилламиПредставляем эксклюзивный частный кондоми…
$1,88 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Эта совершенно новая вилла для продажи находится в Лагосе, предлагая захватывающий вид на мо…
$2,81 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 396 м²
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себя как…
$1,58 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Частный кондоминиум Seafront с 13 роскошными вилламиЭта эксклюзивная роскошная разработка пр…
$1,47 млн
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Дом 3 спальни в Lagos, Португалия
Дом 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 234 м²
Спальня 3+1, строящаяся вилла в современном стиле, расположенная в приятной урбанизации в не…
$1,76 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Откройте для себя эту исключительную виллу на продажу в Серро-дас-Мос, одном из самых желанн…
$1,47 млн
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Дом 4 спальни в Lagos, Португалия
Дом 4 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Вилла с четырьмя спальнями в современном стиле состоит из 2 этажей, 5 ванных комнат, подвала…
$3,84 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в Прайя-да-Луш, АлгарвеЭта вилла располагает …
$973 377
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Luxury Seafront Private Condominium с 13 виллами представляет эксклюзивный частный кондомини…
$1,58 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 253 м²
Эта современная вилла в Лагосе, Алгарве, предлагает современную жизнь с ее гладким дизайном,…
$2,23 млн
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Таунхаус в Luz, Португалия
Таунхаус
Luz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Эта вилла с 3 спальнями, расположенная в привилегированном месте всего в нескольких минутах …
$620 918
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Дом 5 спален в Odiaxere, Португалия
Дом 5 спален
Odiaxere, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Вилла расположена в тихом жилом районе на окраине Лагоса. Его окрестности - сельская местнос…
$2,95 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 293 м²
Эта вилла с четырьмя спальнями на продажу в Порто-де-Мос в настоящее время строится, располо…
$1,75 млн
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Дом 4 спальни в Lagos, Португалия
Дом 4 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Фантастическая современная двухэтажная вилла, строящаяся в привилегированном месте, на линии…
$2,84 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 591 м²
Эта вилла с 3 спальнями расположена в Vale da Lama, тихом районе к востоку от Лагоса с потря…
$2,93 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эта вилла с тремя спальнями на продажу в Лагосе с потрясающим видом на океан и бассейном на …
$1,49 млн
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Дом 3 спальни в Luz, Португалия
Дом 3 спальни
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 90 м²
2+1 Спальня Таунхаус - ЭспичЭтот таунхаус с 2 + 1 спальней расположен в жилом районе Эспич, …
$620 421
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Дом 3 спальни в Luz, Португалия
Дом 3 спальни
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Вилла с 3 спальнями с видом на море расположена в Лузе, всего в нескольких минутах от пляжа …
$2,78 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Эта потрясающая вилла расположена в престижном жилом районе Порто-де-Мос, Лагос, на тихом ме…
$1,29 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эта вилла с пятью спальнями с двухэтажным пристройкой для продажи в Луже расположена всего в…
$3,51 млн
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Таунхаус в Luz, Португалия
Таунхаус
Luz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Эта вилла с 3 спальнями, расположенная в привилегированном месте всего в нескольких минутах …
$620 292
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 193 м²
Вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в Прайя-да-Луш, АлгарвеЭта вилла располагает …
$974 360
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Дом в Luz, Португалия
Дом
Luz, Португалия
Расположенный в самом сердце Прайя-да-Луш, этот потрясающий отдельно стоящий дом предлагает …
$1,23 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Расположенная в престижном районе Монте-де-Лемос в Прайя-да-Луш, Лагос, эта современная трех…
$2,29 млн
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Типы недвижимости в Lagos

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Lagos, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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