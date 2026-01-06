Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Carvoeiro
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Carvoeiro, Португалия

виллы
42
54 объекта найдено
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенный в двух минутах от захватывающих пляжей Карвоэйро, этот эксклюзивный частный ко…
$492,193
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$456,959
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот 5-звездочный курорт в Алгарве находится недалеко от красивых деревень Карвоэйро и Ферра…
$1,04 млн
Оставить заявку
AtlantaAtlanta
Дом 6 спален в Carvoeiro, Португалия
Дом 6 спален
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 235 м²
Отличная вилла в Карвоэйро, Лагоа.Современная вилла с шестью спальнями, расположенная в спок…
$2,08 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот 5-звездочный курорт в Алгарве находится недалеко от красивых деревень Карвоэйро и Ферра…
$1,04 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Дом 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Роскошная современная вилла в самом сердце Карвоэйро - эксклюзивное место!Откройте для себя …
$3,01 млн
Оставить заявку
AtlantaAtlanta
Дом 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Дом 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Роскошная современная вилла в самом сердце Карвоэйро - эксклюзивное место!Откройте для себя …
$3,01 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Дом 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Отдельная вилла с 4 спальнями с панорамным видом на море в Альфанзине, всего в нескольких ми…
$3,17 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенный в двух минутах от захватывающих пляжей Карвоэйро, этот эксклюзивный частный ко…
$492,193
Оставить заявку
Vienna PropertyVienna Property
Дом 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Дом 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Роскошная современная вилла в самом сердце Карвоэйро - эксклюзивное место!Откройте для себя …
$3,01 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Carvoeiro, Португалия
Дом 6 спален
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 235 м²
Отличная вилла в Карвоэйро, Лагоа.Современная вилла с шестью спальнями, расположенная в спок…
$2,08 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$544,307
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Эта вилла с четырьмя спальнями на продажу в Карвоейро расположена в пяти минутах езды от тре…
$2,08 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот 5-звездочный курорт в Алгарве находится недалеко от красивых деревень Карвоэйро и Ферра…
$1,04 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 297 м²
Шедевр современной роскоши с захватывающими дух видами Побалуйте в воплощении изысканности э…
$1,81 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Эта вилла с четырьмя спальнями на продажу в Карвоейро расположена в пяти минутах езды от тре…
$2,08 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Carvoeiro, Португалия
Дом 6 спален
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 235 м²
Отличная вилла в Карвоэйро, Лагоа.Современная вилла с шестью спальнями, расположенная в спок…
$2,08 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенный в двух минутах от захватывающих пляжей Карвоэйро, этот эксклюзивный частный ко…
$492,193
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$544,307
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$602,212
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Эта вилла с четырьмя спальнями на продажу в Карвоейро расположена в пяти минутах езды от тре…
$2,08 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$602,212
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$544,307
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 297 м²
Шедевр современной роскоши с захватывающими дух видами Побалуйте в воплощении изысканности э…
$1,81 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенный в двух минутах от захватывающих пляжей Карвоэйро, этот эксклюзивный частный ко…
$492,193
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$602,212
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$602,212
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Эта вилла с четырьмя спальнями на продажу в Карвоейро расположена в пяти минутах езды от тре…
$2,08 млн
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 297 м²
Шедевр современной роскоши с захватывающими дух видами Побалуйте в воплощении изысканности э…
$1,81 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Дом 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Роскошная современная вилла в самом сердце Карвоэйро - эксклюзивное место!Откройте для себя …
$3,01 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти