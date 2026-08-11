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Дома в Setubal, Португалия

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виллы
5
11 объектов найдено
Вилла в Carvalhal, Португалия
Вилла
Carvalhal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$685,847
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Дуплекс 1 спальня в Sesimbra, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Sesimbra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Новая квартира-дуплекс с 1 спальней, общей площадью 93 кв. м, 1 парковочным местом, садом и …
$893,083
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Дом 5 спален в Сетубал, Португалия
Дом 5 спален
Сетубал, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
5-комнатная вилла с общей площадью строительства 200 кв.м и строительным потенциалом 500 кв.…
$4,66 млн
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Дуплекс 2 спальни в Seixal, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$557,683
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Вилла в Fernao Ferro, Португалия
Вилла
Fernao Ferro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
$461,850
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Вилла в Comporta, Португалия
Вилла
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$593,477
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Дом 1 спальня в Сетубал, Португалия
Дом 1 спальня
Сетубал, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Вилла с 1 спальней с 62 кв.м валовой частной площадью, расположенная в Authentic Bicas, Комп…
$672,873
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Вилла в Сетубал, Португалия
Вилла
Сетубал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ прогнози…
$715,867
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Дом 4 спальни в Grandola, Португалия
Дом 4 спальни
Grandola, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 394 м²
Эта впечатляющая вилла совершенно новая и была готова к переезду, с роскошными отделочными ш…
$4,43 млн
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Дом 4 спальни в Almada, Португалия
Дом 4 спальни
Almada, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Новая вилла с роскошной и современной отделкой типологии Т4 и современной архитектурой. Отде…
$1,18 млн
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Вилла 10 комнат в Сетубал, Португалия
Вилла 10 комнат
Сетубал, Португалия
Число комнат 10
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
$550,194
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Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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