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Дома в Grandola, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла в Carvalhal, Португалия
Вилла
Carvalhal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$686,570
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Дом 4 спальни в Grandola, Португалия
Дом 4 спальни
Grandola, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 394 м²
Эта впечатляющая вилла совершенно новая и была готова к переезду, с роскошными отделочными ш…
$4,43 млн
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