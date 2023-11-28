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Дома в Grandola, Португалия

1 объект найдено
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка в Grandola, Португалия
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка
Grandola, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
€290,000
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Real Estate AVANGARD
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