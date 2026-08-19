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Дома в Albufeira, Португалия

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виллы
22
таунхаусы
4
31 объект найдено
Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Эта потрясающая современная вилла, расположенная в эксклюзивной пристани Альбуфейра, будет з…
$2,05 млн
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Дом 4 спальни в Albufeira, Португалия
Дом 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 322 м²
Вилла с 4 спальнями, АльбуфейраУникальная возможность приобрести впечатляющую современную ви…
$3,49 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
$2,31 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 524 м²
Эта потрясающая вилла с пятью спальнями расположена в очень востребованном районе Альбуфейра…
$2,81 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Эта потрясающая недвижимость для продажи расположена в жилом районе Гале, в Альбуфейре, и вк…
$1,76 млн
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Таунхаус в Albufeira, Португалия
Таунхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$868,086
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 1 спальня в Albufeira, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
$659,745
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$2,31 млн
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Дом 4 спальни в Albufeira, Португалия
Дом 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 258 м²
Роскошная вилла в современном стиле, расположенная в привилегированном месте Альбуфейра, пре…
$3,25 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Расположенная в зрелой и красиво поддерживаемой урбанизации Квинта-дос-Аламос, Гия-Альбуфейр…
$926,038
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Откройте для себя исключительную возможность приобрести новую современную виллу в Вале Навио…
$1,85 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Современная вилла с четырьмя спальнями на продажу с частным бассейном в Ольхос-де-Агуа, очар…
$2,05 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 645 м²
Расположенная в престижной Марине де Альбуфейра, эта исключительная вилла с четырьмя спальня…
$3,75 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 720 м²
Эта современная вилла с пятью спальнями на продажу расположена в востребованном районе Гале,…
$5,80 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Полностью отремонтированная аренда инвестиционной недвижимости для продажи в Альбуфейре - 5 …
$1,88 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Откройте для себя эту исключительную виллу с 4 спальнями на продажу в Альбуфейре - современн…
$1,92 млн
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Вилла в Paderne, Португалия
Вилла
Paderne, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Элегантная вилла с 4 спальнями с бассейном, гаражами и видом на горы на продажу в Падерне, А…
$879,150
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Дом 4 спальни в Albufeira, Португалия
Дом 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional luxury villa in the final stages of construction located close to the beach and …
$2,40 млн
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Дом 3 комнаты в Ferreiras, Португалия
Дом 3 комнаты
Ferreiras, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
$414,792
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
$3,49 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
$1,21 млн
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Таунхаус в Albufeira, Португалия
Таунхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
$468,093
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Вилла в Guia, Португалия
Вилла
Guia, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 196 м²
Современная роскошная вилла с высококачественной отделкой, на стадии строительства, недалеко…
$3,70 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Эта красивая вилла с 5 спальнями и 3 этажами находится в хорошем состоянии, с наружными и вн…
$1,01 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Количество этажей 3
Основная вилла состоит из 6 спален и пяти ванных комнат.С гостиной и столовой и полностью об…
$4,47 млн
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Таунхаус в Albufeira, Португалия
Таунхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
$468,093
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Современная вилла рядом с пристанью для яхт Албуфейры, в нескольких минутах ходьбы от всех о…
$1,19 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла в Албуфейре. Это фантастическая возможность приобрести роскошную современн…
$3,43 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Роскошная Плоский двумя спальнями, в эксклюзивном 52-квартирном морском курорте, расположенн…
$718,518
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Таунхаус в Ferreiras, Португалия
Таунхаус
Ferreiras, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Фантастические отдельно стоящие дома с типологиями Т2 и Т3, с просторными площадями, предлаг…
$633,986
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Параметры недвижимости в Albufeira, Португалия

с гаражом
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с видом на море
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Недорогая
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