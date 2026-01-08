Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Oeiras, Португалия

Дом 5 спален в Oeiras, Португалия
Дом 5 спален
Oeiras, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 510 м²
5-комнатная вилла со студией, общей площадью 510 кв.м. общей площади строительства, бассейн,…
$2,28 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Oeiras, Португалия
Дом 5 спален
Oeiras, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Современная 5-комнатная вилла с 246 кв.м валовой строительной площади, расположенная на прос…
$1,46 млн
Оставить заявку
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Эта большая вилла с 4 спальнями расположена на участке площадью 433 м² и имеет 3 этажа. Вилл…
$2,21 млн
Оставить заявку
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
$1,87 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
Частный кондоминиум, с роскошными двухуровневыми виллами Т4, с зоной для гурманов, частным б…
$1,62 млн
Оставить заявку
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 239 м²
Эта большая вилла с 4 спальнями расположена на участке площадью 388 м² и имеет 3 этажа. Вилл…
$2,15 млн
Оставить заявку
CultureCulture
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 239 м²
Эта большая вилла с 4 спальнями расположена на участке площадью 386 м² и имеет 3 этажа. Вилл…
$2,15 млн
Оставить заявку
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Эта большая вилла с 4 спальнями расположена на участке площадью 460 кв. м и имеет 3 этажа. В…
$2,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 227 м²
Эта большая вилла с 4 спальнями расположена на участке площадью 414 м² и имеет 3 этажа. Вилл…
$1,86 млн
Оставить заявку
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
$1,58 млн
Оставить заявку
Замок 10 комнат в Oeiras, Португалия
Замок 10 комнат
Oeiras, Португалия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Кусочек португальской истории можно услышать! Quinta do Rel & oacute; Джио датируется 19-м. …
$12,51 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Oeiras, Португалия
Дом 4 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Дом площадью 370 кв. м на участке площадью 1140 кв. м, построен в 2005 году, современный сти…
$2,18 млн
Оставить заявку
