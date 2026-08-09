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Дома в Castro Marim, Португалия

;
виллы
49
53 объекта найдено
Таунхаус в Castro Marim, Португалия
Таунхаус
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$866,925
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Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$1,79 млн
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Дом 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Дом 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Вилла с 3+2 спальнями с бассейном, полностью меблированная и оборудованная, в Мирном районе …
$738,596
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Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$511,241
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Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$522,860
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Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$540,289
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Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$502,527
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Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$522,860
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$511,241
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$522,860
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$540,289
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$502,527
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$502,527
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$540,289
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Дом 3 комнаты в Castro Marim, Португалия
Дом 3 комнаты
Castro Marim, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$455,906
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Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$540,289
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$590,832
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$551,908
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$590,832
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$502,527
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$604,194
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$540,289
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$590,832
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$511,241
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$540,289
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$502,527
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$590,832
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$511,241
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$502,527
Оставить заявку
Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$511,241
Оставить заявку
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