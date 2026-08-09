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Дома в Olhao, Португалия

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Moncarapacho
6
17 объектов найдено
Вилла в Olhao, Португалия
Вилла
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Эта двухкомнатная вилла с 9000 м2 сельскохозяйственных угодий продается в Монкарапачо, Ольха…
$1,47 млн
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Дом 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Дом 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Строительство 6 вилл T3 в Фузете.Эти резиденции отличаются идеальным сочетанием комфорта, эл…
$1,48 млн
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Дом 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Дом 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Строительство 6 вилл T3 в Фузете.Эти резиденции отличаются идеальным сочетанием комфорта, эл…
$1,51 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Дом 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новая вилла с 3 спальнями с бассейном и видом на море, расположенная в Fuseta, Olhão, Algarv…
$827,228
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Дом в Olhao, Португалия
Дом
Olhao, Португалия
$344,397
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Дом 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новая вилла с 3 спальнями с бассейном и видом на море, расположенная в Fuseta, Olhão, Algarv…
$803,593
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Вилла в Olhao, Португалия
Вилла
Olhao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Эта очаровательная отдельно стоящая вилла, которая сочетает в себе аутентичный характер Алга…
$875,633
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Дом 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Дом 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Новая вилла с 3 спальнями с бассейном и видом на море, расположенная в Fuseta, Olhão, Algarv…
$803,593
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Вилла в Quelfes, Португалия
Вилла
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый дом с 3 спальнями расположен в северной части Ольяна, одного из самых живописных город…
$404,565
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Вилла в Olhao, Португалия
Вилла
Olhao, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Этот особняк Quinta Manor House недалеко от Фусеты расположен на участке площадью 40 000 кв.…
$1,90 млн
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Таунхаус на завершающей стадии строительства, расположенный в приходе Келфеш, в муниципалите…
$557,962
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Строящаяся вилла с 4 спальнями, бассейном и видом на сельскую местность - Ольян Расположена…
$418,472
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Townhouse in the final stages of construction, located in the parish of Quelfes, in the muni…
$546,803
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Дом в Olhao, Португалия
Дом
Olhao, Португалия
Set of buildings in the center of Olhão with the possibility of transformation into a villa.…
$669,555
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Таунхаус в Olhao, Португалия
Таунхаус
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
$221,895
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Таунхаус 4 комнаты в Fuseta, Португалия
Таунхаус 4 комнаты
Fuseta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Отличный Дом T3, расположенный в очаровательной прибрежной деревне Фусета, Алгарве. Этот …
$802,598
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Вилла в Quelfes, Португалия
Вилла
Quelfes, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
$892,740
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Типы недвижимости в Olhao

виллы

Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

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