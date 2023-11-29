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Дома в Olhao, Португалия

8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
4 bedroom villa under construction with pool and countryside views - Olhão Located in a qui…
€395,000
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Дом в Olhao, Португалия
Дом
Olhao, Португалия
Участок площадью около 4,5 га, включающий 2 независимых дома. Один из домов имеет около 115…
€1,45 млн
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Вилла 3 спальни в Quelfes, Португалия
Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 253 м²
Современная вилла расположена в 10 мн от Olhão, в 5 мн от Moncarapacho и в 20 мн от Faro. Эт…
€890,000
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Вилла с 4 спальнями с гаражом и видом на море - Olhão Двухквартирная вилла, расположенная в …
€500,000
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Townhouse in the final stages of construction, located in the parish of Quelfes, in the muni…
€500,000
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Таунхаус на заключительных этапах строительства, расположенный в приходе Квельфес, в муницип…
€490,000
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Вилла 8 спален в Quelfes, Португалия
Вилла 8 спален
Quelfes, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
€800,000
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Таунхаус 2 спальни в Olhao, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
€210,000
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Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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