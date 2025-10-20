Показать объекты на карте Показать объекты списком
Вилла 4 комнаты в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 4 комнаты
Arco da Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! Вилла…
$586,881
Вилла 4 комнаты в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 4 комнаты
Arco da Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€!   …
$800,136
Вилла в Arco da Calheta, Португалия
Вилла
Arco da Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Новая современная вилла площадью 240 м2 расположена на земельном участке площадью 800 м2Вилл…
$641,655
Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Вилла с 3 спальнями и 107 м2 жилой площади, расположенная на побережье Мадейры, в нескольких…
$639,051
Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
$874,985
Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Вилла с 3 спальнями и 170 м2 жилой площади, расположенная на побережье Мадейры, в нескольких…
$871,433
Дом 4 комнаты в Calheta, Португалия
Дом 4 комнаты
Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 829 м²
Количество этажей 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 467 м²
Вилла расположена в сельской местности на западе острова, с невероятным климатом в течение в…
$987,624
