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Дома в Мадейре, Португалия

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Фуншал
15
Calheta
10
Santa Cruz
6
Canico
6
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35 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments с гаражом на…
$635,043
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$496,488
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Дом 4 комнаты в Camara de Lobos, Португалия
Дом 4 комнаты
Camara de Lobos, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$758,118
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Дом 3 спальни в Calheta, Португалия
Дом 3 спальни
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
3-комнатный дом с 463 кв.м общей строительной площади, с бассейном, садом, гаражом и террасо…
$2,66 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 871 м²
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую гладь расп…
$2,89 млн
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Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Вилла с 3 спальнями, почтовый индекс 9020-163, с площадью 235,95 кв.м. брутто-строительной п…
$757,487
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 412 м²
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквартирных вилл, все …
$736,650
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Вилла в Camara de Lobos, Португалия
Вилла
Camara de Lobos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Современная вилла с превосходной отделкой расположена в закрытом жилом комплексе с выгодным …
$611,951
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$750,505
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Этот дом с 4 спальнями , построенный на участке площадью более 890 м2, имеет общую площадь д…
$2,66 млн
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Дом 4 комнаты в Calheta, Португалия
Дом 4 комнаты
Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 829 м²
Количество этажей 3
Новый современный бренд Вилла 3 спальни с панорамным видом на океанБассейн для купанияРаспол…
$907,435
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 332 м²
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа площад…
$721,640
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Вилла в Ribeira Brava, Португалия
Вилла
Ribeira Brava, Португалия
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Совершенно новая двухэтажная вилла. На верхнем этаже находятся три спальни с ванными комната…
$692,774
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,52 млн
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
$635,043
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Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
$865,968
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Дом 3 спальни в Calheta, Португалия
Дом 3 спальни
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Одноэтажный дом с 3 спальнями, площадью 406 кв.м., с бассейном, садом, террасой 115 м2, гара…
$3,38 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
$680,073
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,50 млн
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Вилла в Camara de Lobos, Португалия
Вилла
Camara de Lobos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
Современная вилла с превосходной отделкой расположена в закрытом жилом комплексе с выгодным …
$618,158
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 372 м²
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом на оке…
$981,430
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшафтном …
$906,380
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Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 238,40 кв.м., расположенная в тихом жилом районе с обширным вид…
$780,795
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный,  вклю…
$779,371
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Дом 4 комнаты в Santa Cruz, Португалия
Дом 4 комнаты
Santa Cruz, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
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Дом 4 комнаты в Santa Cruz, Португалия
Дом 4 комнаты
Santa Cruz, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 255,20 кв.м., расположенная в тихом жилом районе с обширным вид…
$815,756
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Вилла в Arco da Calheta, Португалия
Вилла
Arco da Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Новая современная вилла площадью 240 м2 расположена на земельном участке площадью 800 м2Вилл…
$635,043
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Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Вилла с 3 спальнями и 107 м2 жилой площади, расположенная на побережье Мадейры, в нескольких…
$639,051
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Типы недвижимости в Мадейре

виллы

Параметры недвижимости в Мадейре, Португалия

с гаражом
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