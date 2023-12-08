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Дома в Мадейра, Португалия

виллы
17
19 объектов найдено
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Ribeira Brava, Португалия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Ribeira Brava, Португалия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
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€245,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 3 спальни в Фуншал, Португалия
Вилла 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
€2,10 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
€589,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный,  вклю…
€675,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
€750,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arco da Calheta, Португалия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! Вилла…
€550,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с бытовой техникой в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с бытовой техникой
Madeira, Португалия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€!   …
€750,000
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Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города в Madeira, Португалия
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments с гаражом на…
€550,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
€430,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 412 м²
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквартирных вилл, все …
€638,000
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Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Madeira, Португалия
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Madeira, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Новый 5 спален дом  расположен в благородном и тихом районе города Фуншал, с хорошим доступо…
€550,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Arco da Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Новая современная вилла площадью 240 м2 расположена на земельном участке площадью 800 м2Вилл…
€550,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Santa Cruz, Португалия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 372 м²
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом на оке…
€850,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 332 м²
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа площад…
€625,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом в Ribeira Brava, Португалия
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Ribeira Brava, Португалия
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Совершенно новая двухэтажная вилла. На верхнем этаже находятся три спальни с ванными комната…
€600,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Этот дом с 4 спальнями , построенный на участке площадью более 890 м2, имеет общую площадь д…
€2,30 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшафтном …
€785,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Canico, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Canico, Португалия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
€550,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 871 м²
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую гладь расп…
€2,50 млн
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Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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