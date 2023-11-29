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Дома в Cascais, Португалия

виллы
35
таунхаусы
3
49 объектов найдено
Вилла 10 спален в Cascais, Португалия
Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 10
Количество этажей 4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
€1,85 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
€1,40 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Прекрасная квартира дуплекс с 4 спальнями, расположенная в районе, превозносящем красоту, бо…
€2,70 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
€650,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
€2,05 млн
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cascais, Португалия
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
€2,50 млн
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Вилла 6 спален в Cascais, Португалия
Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 269 м²
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
€1,95 млн
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Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
€960,000
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Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 384 м²
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …
€4,50 млн
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Вилла 4 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Фантастическая вилла с 4 спальнями, современная архитектура и общая площадь 353,89 м2. В 1-м…
€850,000
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Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Современная вилла с четырьмя просторными люксами, расположенная в Кашкайше рядом с Гинчо, от…
€2,90 млн
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Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 718 м²
This exclusive modern villa is located at one of the most wanted areas on the coastline of L…
€6,00 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площадь зас…
€1,05 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
€870,000
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Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Роскошный комплекс, расположенный в Кашкайше, в самом сердце природного парка Синтра-Кашкайш…
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 264 м²
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€1,25 млн
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Дом 5 спален с Spalni в Cascais, Португалия
Дом 5 спален с Spalni
Cascais, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 7
€5,10 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 341 м²
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл  премиум-качества, расположе…
€1,07 млн
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Sao Domingos de Rana, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Двухуровневая квартира  с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнами, ра…
€530,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с террасой, с бассейном в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с террасой, с бассейном
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
€3,10 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 395 м²
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
€1,99 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид …
€1,40 млн
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Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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