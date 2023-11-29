ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Жилая
Cascais
Дома
Дома в Cascais, Португалия
виллы
35
таунхаусы
3
Дом
Очистить
49 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
10
4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
3
241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
3
266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alcabideche, Португалия
3
360 м²
Вилла расположена в районе курорта Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
€1,85 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
€1,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
5
4
458 м²
Прекрасная квартира дуплекс с 4 спальнями, расположенная в районе, превозносящем красоту, бо…
€2,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
€650,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sao Domingos de Rana, Португалия
4
282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
€2,05 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
4
4
503 м²
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
€2,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
6
6
269 м²
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
€1,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
4
6
449 м²
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
€1,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
3
317 м²
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
€960,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
5
8
384 м²
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …
€4,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
4
354 м²
Фантастическая вилла с 4 спальнями, современная архитектура и общая площадь 353,89 м2. В 1-м…
€850,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
4
6
655 м²
Современная вилла с четырьмя просторными люксами, расположенная в Кашкайше рядом с Гинчо, от…
€2,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
5
7
718 м²
This exclusive modern villa is located at one of the most wanted areas on the coastline of L…
€6,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Alcabideche, Португалия
3
275 м²
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площадь зас…
€1,05 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Sao Domingos de Rana, Португалия
4
214 м²
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
€870,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
4
4
360 м²
3
Роскошный комплекс, расположенный в Кашкайше, в самом сердце природного парка Синтра-Кашкайш…
€2,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
4
264 м²
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
€2,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
4
4
3
€1,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален с Spalni
Cascais, Португалия
5
7
€5,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
4
341 м²
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл премиум-качества, расположе…
€1,07 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Sao Domingos de Rana, Португалия
3
180 м²
Двухуровневая квартира с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнами, ра…
€530,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с террасой, с бассейном
Cascais, Португалия
3
225 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
€3,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
395 м²
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
€1,99 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alcabideche, Португалия
4
350 м²
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид …
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Cascais, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL