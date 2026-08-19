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Дома в Lagoa e Carvoeiro, Португалия

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Carvoeiro
28
Lagoa
20
48 объектов найдено
Дом 3 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Вилла с 3 спальнями с бассейном и гаражом - Carvoeiro - LagoaОткройте для себя эту недавно о…
$1,06 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$498,185
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Дом 3 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Отдельный дом, расположенный в отличном месте на берегу моря в районе Альфанзина.Первый этаж…
$1,77 млн
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Дом 5 спален в Lagoa, Португалия
Дом 5 спален
Lagoa, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Прекрасная, современная 3-этажная вилла, состоящая из подвала, первого этажа и первого этажа…
$3,17 млн
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Дом 2 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 2 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Вилла 2 Спальни - Carvoeiro - LagoaМы представляем эту великолепную двухэтажную полуотдельну…
$613,921
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Представлена современная, элегантная, недавно построенная вилла с прекрасным видом на море.В…
$2,66 млн
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Дом 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Роскошная современная вилла в самом сердце Карвоэйро - эксклюзивное место!Откройте для себя …
$3,07 млн
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
4 Спальня роскошная вилла, Carvoeiro.Уникальная роскошная вилла, расположенная в одном из са…
$3,13 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Эта вилла с четырьмя спальнями на продажу в Карвоейро расположена в пяти минутах езды от тре…
$2,11 млн
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Таунхаус в Lagoa, Португалия
Таунхаус
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
$734,979
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$550,934
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 297 м²
Шедевр современной роскоши с захватывающими видамиПобалуйте себя воплощением изысканности с …
$1,58 млн
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Дом 6 спален в Carvoeiro, Португалия
Дом 6 спален
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 235 м²
Отличная вилла в Карвоэйро, Лагоа.Современная вилла с шестью спальнями, расположенная в спок…
$2,12 млн
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Дом 2 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 2 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Вилла 2 Спальни - Carvoeiro - LagoaМы представляем эту великолепную двухэтажную полуотдельну…
$619,830
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Дом 5 спален в Lagoa, Португалия
Дом 5 спален
Lagoa, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Дом, достойный произведения искусства, вид на море в Карвоейро - ЛагоаУникальная 5-комнатная…
$2,84 млн
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла Т4, Карвоэйро, Алгарве.Приходите и исследуйте этот традиционный дом в жилом районе в К…
$797,684
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Дом 3 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 427 м²
Вилла 3 спальня с бассейном - CarvoeiroОтличная возможность приобрести красивый и качественн…
$2,30 млн
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Дом 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Дом 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Отдельная вилла с 4 спальнями с панорамным видом на море в Альфанзине, всего в нескольких ми…
$3,25 млн
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 252 м²
Очаровательная вилла в Лагоа – элегантность и комфорт в каждой деталиРасположенная в тихом ж…
$2,56 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$451,405
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Вилла с 4 спальнями с потрясающим видом на океан - Carvoeiro.Эта вилла в современном стиле р…
$2,13 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот 5-звездочный курорт в Алгарве находится недалеко от красивых деревень Карвоэйро и Ферра…
$1,05 млн
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Дом 3 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Вилла с 3 спальнями с бассейном и гаражом - Carvoeiro - LagoaОткройте для себя эту недавно о…
$1,06 млн
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Дом 3 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 174 м²
Отличная вилла с 4 комнатами и бассейном, в одном из самых востребованных районов в Карвоэйр…
$2,24 млн
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Настоящий оазис роскоши на линии фронта моря, Палатиальная резиденция, предлагающая гармонию…
$6,50 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 102 м²
Расположенный в очаровательном пляжном городке Карвейро, этот красивый отель имеет очаровани…
$1,41 млн
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Дом 5 спален в Lagoa, Португалия
Дом 5 спален
Lagoa, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 325 м²
Великолепная вилла с 5 спальнями с захватывающим видом на поле для гольфа и окружающий ландш…
$2,35 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенный в двух минутах от захватывающих пляжей Карвоэйро, этот эксклюзивный частный ко…
$498,185
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Дом 3 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Вилла 3+1 с бассейном – Карвоэйро – ЛагоаВеликолепная вилла, которая сочетает в себе очарова…
$2,71 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Вилла в современном стиле с потрясающи…
$1,90 млн
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Типы недвижимости в Lagoa e Carvoeiro

виллы

Параметры недвижимости в Lagoa e Carvoeiro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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