  2. Португалия
  3. Estombar
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Estombar, Португалия

виллы
3
18 объектов найдено
Дом 4 спальни в Estombar, Португалия
Дом 4 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Дом с панорамой Вид на реку Араде.Приезжайте и откройте для себя эту исключительную виллу с …
$820,121
Дом 3 спальни в Estombar, Португалия
Дом 3 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
3 спальные виллы с гаражом и бассейном - CarvoeiroОчаровательная одноэтажная вилла с 3 спаль…
$1,03 млн
Дом 4 спальни в Estombar, Португалия
Дом 4 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Отдельный дом недалеко от красивой, живописной деревни Феррагудо, недалеко от всех местных м…
$852,159
Sky ApartmentsSky Apartments
Дом 3 спальни в Estombar, Португалия
Дом 3 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Современная вилла с спальней 3+2 в Эстомбаре, ЛагоаМы с гордостью представляем эту великолеп…
$4,28 млн
Дом 3 спальни в Estombar, Португалия
Дом 3 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Современная вилла с спальней 3+2 в Эстомбаре, ЛагоаМы с гордостью представляем эту великолеп…
$4,28 млн
VernaVerna
Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
$560,021
Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$558,281
Вилла 3 комнаты в Estombar, Португалия
Вилла 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 553 м²
Количество этажей 1
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и есте…
$509,974
Дом 3 комнаты в Estombar, Португалия
Дом 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного  комфорта и ест…
$463,613
Дом 3 спальни в Estombar, Португалия
Дом 3 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Строящаяся вилла, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьбы от Феррагуду и Лаго…
$454,357
