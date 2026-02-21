Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Caldas da Rainha
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Caldas da Rainha, Португалия

5 объектов найдено
Дом 6 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Дом 6 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 441 м²
Вилла с дуплексом T6 с 442 кв.м валовой строительной площади, садом, частным бассейном и гар…
$1,31 млн
Оставить заявку
Otium DevelopmentOtium Development
Таунхаус в Foz do Arelho, Португалия
Таунхаус
Foz do Arelho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$412,007
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
