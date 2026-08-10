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Дома в Лиссабоне, Португалия

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Cascais
37
Oeiras
16
Torres Vedras
9
Turcifal
6
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107 объектов найдено
Вилла в Turcifal, Португалия
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Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
$1,10 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Дуплекс 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque das Nações, кото…
$1,26 млн
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Дуплекс 1 спальня в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
$598,726
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TekceTekce
Вилла в Lourinha, Португалия
Вилла
Lourinha, Португалия
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Вилла с видом на море недалеко от Прайя-да-Арейя-Бранка, Лоринья.В  кондоминиуме с общим бас…
$612,596
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Вилла в Turcifal, Португалия
Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
$1,08 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
$1,84 млн
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Дуплекс 3 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Amoreiras — один из районов с лучшим качеством жизни в Лиссабоне, с большим предложением гас…
$1,03 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Продается элегантная вилла с 3 спальнями в одном из самых тихих районов Эшторила, всего в не…
$1,51 млн
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Дуплекс 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 186 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 146,7 кв.м, балконом 7,1 кв.м и садом 32,6 кв…
$837,408
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
$2,37 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 395 м²
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
$2,30 млн
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Вилла в Alcantara, Португалия
Вилла
Alcantara, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
$2,81 млн
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Дуплекс 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Квартира продается полностью отремонтированной и оборудованной, под ключ..Отделка высокого к…
$866,882
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Вилла в Turcifal, Португалия
Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Этаж 1/1
$1,12 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Дуплекс 3 спальни в Sao Domingos de Rana, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Двухуровневая квартира  с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнами, ра…
$612,596
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться вели…
$2,54 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
$3,58 млн
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Вилла в Alcantara, Португалия
Вилла
Alcantara, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Новая 3-спальная вилла с террасой в закрытом кондоминиуме из 9 вилл. Кондоминиум расположен …
$1,27 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
$1,72 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
$1,36 млн
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Вилла в Turcifal, Португалия
Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
$1,07 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
$2,08 млн
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Вилла в Lourinha, Португалия
Вилла
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
$716,622
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Вилла в Alcantara, Португалия
Вилла
Alcantara, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
$2,81 млн
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Дом 6 спален в Cascais, Португалия
Дом 6 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 667 м²
6-комнатная вилла с 667 кв.м общей строительной площади, с садом, бассейном и гаражом для дв…
$3,96 млн
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Агентство
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Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
$1,33 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
$2,98 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид …
$1,61 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
$1,57 млн
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Дом 3 спальни в Sintra, Португалия
Дом 3 спальни
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Продается просторная и элегантная вилла с 3 спальнями с собственными ванными в частном кондо…
$1,17 млн
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Типы недвижимости в Лиссабоне

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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с гаражом
с садом
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с видом на озеро
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