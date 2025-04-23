Жилой комплекс Grand Sapphire Resort 2

Grand Sapphire Resort 2 – роскошные апартаменты у берегов Средиземного моря

Проект из 6 блоков разной этажности (от 9 до 17 этажей) от застройщика, ведущего свою деятельность с 2003 года. Компания занимает почётное место среди лидеров региона и сегодня по праву считается лучшей на Северном Кипре.



Локация: Искеле, Пляж Long Beach протяжённостью около 3 км

Прямой вид на море

10 минут до Фамагусты и Старого города

15 минут до древнего города Саламис

40 минут до аэропорта Эрджан

О проекте

Grand Sapphire Resort 2 – эксклюзивный жилой комплекс на побережье, в сердце одного из самых перспективных регионов Северного Кипра. Проект создан в концепции «7-звездочного образа жизни», предлагая своим резидентам роскошные условия проживания и инфраструктуру мирового уровня.

Комплекс включает 682 квартиры в шести блоках высотой от 9 до 17 этажей. Панорамные виды на Средиземное море, элегантная архитектура и первоклассные удобства делают Grand Sapphire Resort 2 идеальным выбором для комфортной жизни, отдыха и инвестиций. Во всех 6 блоках уже возведены 14 этажей, смотрите последнее фото.

Форматы апартаментов

Студия – 55 м² (жилая площадь: 47 м²)

1+1 (евродвушка) – 66 м² (жилая площадь: 56 м²)

2+1 (евротрёшка) – 127 м² (жилая площадь: 109 м²)

3+1 (еврочетырешка) – 169 м² (жилая площадь: 146 м²)

Финансовые условия

Стандартная рассрочка:

35% первоначальный взнос

65% – равными платежами до получения ключей



Срок сдачи: III квартал 2026 года

План оплаты под гарантированную аренду:

Гарантированная аренда на 2 года

Мебельный пакет в подарок

8% годовых для студий и 1+1

7% годовых для 2+1

50% первоначальный взнос в течение 3 недель

50% равными частями до получения ключей (6 взносов)

Технические характеристики

Панорамные окна с двойными стеклопакетами

Встроенные шкафы и кухни

Высококачественная сантехника и плитка

Полностью оборудованные ванные комнаты

Композитные и стеклянные ограждения балконов

Центральная система кондиционирования

Центральное водоснабжение и гидронасос

Центральная спутниковая и интернет-система

Центральная генераторная система

Инфраструктура комплекса

5-звездочный отель с казино

Супермаркеты и рестораны

Закрытый пляжный клуб. Проект Grand Sapphire на роскошном побережье имеет собственный оборудованный пляж с пляжным клубом Pera Mackenzie. Отдыхать здесь можно дни и ночи напролет, наслаждаясь современными удобствами и отсутствием большого количества отдыхающих. Посетителям частного пляжа не нужно беспокоиться о том, чтобы как можно раньше занять хорошие места на побережье и успеть взять напрокат шезлонг. Кроме просторного побережья со всеми удобствами им доступен частный ресторан и бар, который порадует многообразием изысканных блюд и напитков.

Детский клуб

Более 10 бассейнов, среди которых самый большой на острове - «Punta Cana»

Бассейн на крыше «Infinity pool»

Аквапарк со множеством горок и аттракционов

Тренажерный зал, спортивные площадки

Спа-салон, салон красоты

Кинотеатр под открытым небом

Детская площадка

Пешеходные и велосипедные дорожки

Шаттл-сервис до пляжа

Сдача в аренду через Управляющую Компанию:

70% – владельцу, 30% – УК

Мебельные пакеты:

Студия – €11,400

1+1 (евродвушка) – €12,540

2+1 (евротрёшка) – €14,820

Grand Sapphire Resort 2 – проект, который сочетает в себе премиальное расположение рядом со всем проектом Grand Sapphire, который является самым большим и совершенным проектом с роскошной инфраструктурой на территории Северного Кипра (смотрите объявления Grand Sapphire Resort и Grand Sapphire Blu) и инвестиционную привлекательность.