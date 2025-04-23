Жилой комплекс Grand Sapphire Resort 2

Grand Sapphire Resort 2 – роскошные апартаменты у берегов Средиземного моря
Проект из 6 блоков разной этажности (от 9 до 17 этажей) от застройщика, ведущего свою деятельность с 2003 года. Компания занимает почётное место среди лидеров региона и сегодня по праву считается лучшей на Северном Кипре.
Локация: Искеле, Пляж Long Beach протяжённостью около 3 км
Прямой вид на море
10 минут до Фамагусты и Старого города
15 минут до древнего города Саламис
40 минут до аэропорта Эрджан
О проекте
Grand Sapphire Resort 2 – эксклюзивный жилой комплекс на побережье, в сердце одного из самых перспективных регионов Северного Кипра. Проект создан в концепции «7-звездочного образа жизни», предлагая своим резидентам роскошные условия проживания и инфраструктуру мирового уровня.
Комплекс включает 682 квартиры в шести блоках высотой от 9 до 17 этажей. Панорамные виды на Средиземное море, элегантная архитектура и первоклассные удобства делают Grand Sapphire Resort 2 идеальным выбором для комфортной жизни, отдыха и инвестиций. Во всех 6 блоках уже возведены 14 этажей, смотрите последнее фото.
Форматы апартаментов
Студия – 55 м² (жилая площадь: 47 м²)
1+1 (евродвушка) – 66 м² (жилая площадь: 56 м²)
2+1 (евротрёшка) – 127 м² (жилая площадь: 109 м²)
3+1 (еврочетырешка) – 169 м² (жилая площадь: 146 м²)
Финансовые условия
Стандартная рассрочка:
35% первоначальный взнос
65% – равными платежами до получения ключей
Срок сдачи: III квартал 2026 года
План оплаты под гарантированную аренду:
Гарантированная аренда на 2 года
Мебельный пакет в подарок
8% годовых для студий и 1+1
7% годовых для 2+1
50% первоначальный взнос в течение 3 недель
50% равными частями до получения ключей (6 взносов)
Технические характеристики
Панорамные окна с двойными стеклопакетами
Встроенные шкафы и кухни
Высококачественная сантехника и плитка
Полностью оборудованные ванные комнаты
Композитные и стеклянные ограждения балконов
Центральная система кондиционирования
Центральное водоснабжение и гидронасос
Центральная спутниковая и интернет-система
Центральная генераторная система
Инфраструктура комплекса
5-звездочный отель с казино
Супермаркеты и рестораны
Закрытый пляжный клуб. Проект Grand Sapphire на роскошном побережье имеет собственный оборудованный пляж с пляжным клубом Pera Mackenzie. Отдыхать здесь можно дни и ночи напролет, наслаждаясь современными удобствами и отсутствием большого количества отдыхающих. Посетителям частного пляжа не нужно беспокоиться о том, чтобы как можно раньше занять хорошие места на побережье и успеть взять напрокат шезлонг. Кроме просторного побережья со всеми удобствами им доступен частный ресторан и бар, который порадует многообразием изысканных блюд и напитков.
Детский клуб
Более 10 бассейнов, среди которых самый большой на острове - «Punta Cana»
Бассейн на крыше «Infinity pool»
Аквапарк со множеством горок и аттракционов
Тренажерный зал, спортивные площадки
Спа-салон, салон красоты
Кинотеатр под открытым небом
Детская площадка
Пешеходные и велосипедные дорожки
Шаттл-сервис до пляжа
Сдача в аренду через Управляющую Компанию:
70% – владельцу, 30% – УК
Мебельные пакеты:
Студия – €11,400
1+1 (евродвушка) – €12,540
2+1 (евротрёшка) – €14,820
Grand Sapphire Resort 2 – проект, который сочетает в себе премиальное расположение рядом со всем проектом Grand Sapphire, который является самым большим и совершенным проектом с роскошной инфраструктурой на территории Северного Кипра (смотрите объявления Grand Sapphire Resort и Grand Sapphire Blu) и инвестиционную привлекательность.