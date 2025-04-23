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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort 2

Iskele District, Северный Кипр
от
$133,159
BTC
1.5838962
ETH
83.0187731
USDT
131 651.9435066
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25671
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Grand Sapphire Resort 2 – роскошные апартаменты у берегов Средиземного моря

Проект из 6 блоков разной этажности (от 9 до 17 этажей) от застройщика, ведущего свою деятельность с 2003 года. Компания занимает почётное место среди лидеров региона и сегодня по праву считается лучшей на Северном Кипре.

Локация: Искеле, Пляж Long Beach протяжённостью около 3 км

  • Прямой вид на море

  • 10 минут до Фамагусты и Старого города

  • 15 минут до древнего города Саламис

  • 40 минут до аэропорта Эрджан

О проекте

Grand Sapphire Resort 2 – эксклюзивный жилой комплекс на побережье, в сердце одного из самых перспективных регионов Северного Кипра. Проект создан в концепции «7-звездочного образа жизни», предлагая своим резидентам роскошные условия проживания и инфраструктуру мирового уровня.

Комплекс включает 682 квартиры в шести блоках высотой от 9 до 17 этажей. Панорамные виды на Средиземное море, элегантная архитектура и первоклассные удобства делают Grand Sapphire Resort 2 идеальным выбором для комфортной жизни, отдыха и инвестиций. Во всех 6 блоках уже возведены 14 этажей, смотрите последнее фото.

Форматы апартаментов

  • Студия – 55 м² (жилая площадь: 47 м²)

  • 1+1 (евродвушка) – 66 м² (жилая площадь: 56 м²)

  • 2+1 (евротрёшка) – 127 м² (жилая площадь: 109 м²)

  • 3+1 (еврочетырешка) – 169 м² (жилая площадь: 146 м²)

Финансовые условия

Стандартная рассрочка:

  • 35% первоначальный взнос

  • 65% – равными платежами до получения ключей
     

Срок сдачи: III квартал 2026 года

План оплаты под гарантированную аренду:

  • Гарантированная аренда на 2 года

  • Мебельный пакет в подарок

  • 8% годовых для студий и 1+1

  • 7% годовых для 2+1

  • 50% первоначальный взнос в течение 3 недель

  • 50% равными частями до получения ключей (6 взносов)

Технические характеристики

  • Панорамные окна с двойными стеклопакетами

  • Встроенные шкафы и кухни

  • Высококачественная сантехника и плитка

  • Полностью оборудованные ванные комнаты

  • Композитные и стеклянные ограждения балконов

  • Центральная система кондиционирования

  • Центральное водоснабжение и гидронасос

  • Центральная спутниковая и интернет-система

  • Центральная генераторная система

Инфраструктура комплекса

  • 5-звездочный отель с казино

  • Супермаркеты и рестораны

  • Закрытый пляжный клуб. Проект Grand Sapphire на роскошном побережье имеет собственный оборудованный пляж с пляжным клубом Pera Mackenzie. Отдыхать здесь можно дни и ночи напролет, наслаждаясь современными удобствами и отсутствием большого количества отдыхающих. Посетителям частного пляжа не нужно беспокоиться о том, чтобы как можно раньше занять хорошие места на побережье и успеть взять напрокат шезлонг. Кроме просторного побережья со всеми удобствами им доступен частный ресторан и бар, который порадует многообразием изысканных блюд и напитков.

  • Детский клуб

  • Более 10 бассейнов, среди которых самый большой на острове - «Punta Cana»

  • Бассейн на крыше «Infinity pool»

  • Аквапарк со множеством горок и аттракционов

  • Тренажерный зал, спортивные площадки

  • Спа-салон, салон красоты

  • Кинотеатр под открытым небом

  • Детская площадка

  • Пешеходные и велосипедные дорожки

  • Шаттл-сервис до пляжа

 

Сдача в аренду через Управляющую Компанию:

  • 70% – владельцу, 30% – УК

Мебельные пакеты:

  • Студия – €11,400

  • 1+1 (евродвушка) – €12,540

  • 2+1 (евротрёшка) – €14,820

Grand Sapphire Resort 2 – проект, который сочетает в себе премиальное расположение рядом со всем проектом Grand Sapphire, который является самым большим и совершенным проектом с роскошной инфраструктурой на территории Северного Кипра (смотрите объявления Grand Sapphire Resort и Grand Sapphire Blu) и инвестиционную привлекательность.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 129,064

Местонахождение на карте

Iskele District, Северный Кипр

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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort 2
Iskele District, Северный Кипр
от
$133,159
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