ALPCAN TOWERS KEY WEST

Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра

от €106,565

52–136 м² 3

Сдача в: 2025

ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря - 100 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Восточно-Средиземноморский университет - 15 км - Супермаркеты - 50 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 56m2 1+1 -8 0 m2 2+1 - 136m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2025 г. Блок А: 2018 г. Блок E: июнь 2022 г. Блок C: В ближайшее время ФАКУЛЬТЕТЫ: Крытая автостоянка Открытый бассейн Крытый бассейн Детская игровая площадка и парк Детский сад Зона барбекю Йога и пилатес Массажный кабинет Тренажерный зал Джакузи Бар Тренажерный зал Рынок Кальянное кафе Спа и турецкая баня Крытая и открытая автостоянка Стойка регистрации 7/24 Прокат автомобилей Трансфер на пляж Еженедельные услуги по уборке Детские игровые площадки Мини-зоопарк Круглосуточное видеонаблюдение и охрана Коммерческие помещения Пожарные выходы на каждом этаже О Кипре/Искеле Лонг Бич В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.