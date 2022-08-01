Польша считается одной из самых перенаселенных стран ЕС уже давно — на это указывает исследование 2019 года. В этом же году жилищный вопрос в стране стоит еще острее. Что происходит на рынке недвижимости Польши сейчас, в условиях высокой инфляции и небывалого наплыва беженцев? Подробной информацией на этот счет с нами поделилась эксперт по вопросам недвижимости в Варшаве, основатель YD.Invest Янина Довженко.

Если говорить о рынке продаж — сейчас это рынок покупателя

— Цены на жилье в Польше постепенно снижаются: если в марте цена за один м² квартиры составляла 2 349 USD, то по состоянию на июль 2022 этот показатель находится уже на уровне 2 215 USD. Покупательская способность тоже упала: в июне нынешнего года в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани, Лодзи и Гданьске было продано в общей сложности 2485 квартир, что на 56,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

На падение цен и меньший интерес покупателей к покупке недвижимости влияют несколько факторов:

Повышение процентных ставок. Это значительно снизило доступность кредитов и кредитоспособность поляков. Как результат — меньшая заинтересованность со стороны клиентов и, следовательно, снижение цен.

Это значительно снизило доступность кредитов и кредитоспособность поляков. Как результат — меньшая заинтересованность со стороны клиентов и, следовательно, снижение цен. Высокая инфляция. В июне годовая инфляция в Польше выросла до 15,6% — для сравнения, в мае эта цифра равнялась 13,9%.

Из-за такой экономической неопределенности поляки начали массово откладывать решение о любых операциях с недвижимостью. Это больше не рынок продавца — сейчас это рынок покупателя.

Про спрос. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры/студии: цена за квадрат здесь выше, но и средняя стоимость условно доступна (от $100 тысяч). Также отмечу, что люди всегда охотнее идут на первичный рынок недвижимости, так как строят такое жилье в Польше быстро. К слову, интересоваться польской недвижимостью стало больше людей из ближнего зарубежья, в основном, это граждане Беларуси и Украины. Они продают жилье на родине и покупают здесь для жизни или в качестве инвестиций.

Что касается ипотеки, главные требования для ее получения — наличие трудового договора и первоначальный взнос. Для тех, у кого сбережений для этого взноса не хватает, вариант тоже есть. Дело в том, что в Польше с 27 мая нынешнего года вступила в действие программа, которая облегчает процесс получения ипотечных кредитов на покупку квартиры, дома или строительство. Для этого вам следует лишь подтвердить свою кредитоспособность — платить вперед ничего не нужно. Возрастных ограничений нет, иностранцы принимать участие в этой программе тоже могут.

Запросов на аренду очень много. Как говорю я — лавина

Ситуация на рынке аренды в Польше остается критической. В последние месяцы запросов очень много. Как говорю я — лавина. По-прежнему на пике спрос на аренду квартир в Варшаве. Впереди самые сложные месяцы: в августе и сентябре в этом плане всегда было «жарко» из-за внутренней миграции и наплыва студентов.

Основная проблема заключается в том, что спрос огромен, а предложений на рынке аренды сейчас очень мало. Если же доступное жилье и появляется, оно в большинстве своем не доходит до рынка, а переходит из рук в руки.

Насчет цен на аренду что-то определенное сказать сложно — они довольно хаотичные. Есть варианты ниже рыночной цены, а есть и завышенные цифры. Очередное повышение процентных ставок и инфляция усилило давление на рынок аренды, который и без того его испытывает из-за наплыва украинских беженцев, прибывающих с 24 февраля.

Каждый просмотр квартиры как маленькое собеседование

Собственники жилья становятся все более требовательными и критерии их выбора зачастую остаются загадкой. Поэтому решения в пользу того или иного арендатора могут приниматься исходя из разных соображений: кто-то предложил больше к арендной плате, кто-то банально понравился, а кто-то просто был первый на просмотре. Что касается иностранцев, то им в аренде очень часто отказывают.

В последние месяцы каждый просмотр квартиры — это своего рода маленькое собеседование, к которому нужно подготовиться. В этом процессе я особенно люблю наблюдать за собственником и арендатором: если они похожи, то, как правило, — кастинг пройден. Но и переигрывать не нужно — главное, быть собой.

Также я хочу сделать акцент на том, что снять жилье вы сможете только на месте — квартиры сдаются быстро, удаленная сдача на данный момент не в интересах арендодателя.

Варианты квартир в Польше до $100 000

1-комнатная квартира 34 м² в Варшаве

Квартира 1 комната Варшава, Польша $92,283 1 Комнаты 1 ванных комнат 34 м² Количество этажей 4

Эти уютные апартаменты расположились в современном комплексе Ривьера Парк, возведенном в 2020 году. Он богат на всевозможные удобства — большая игровая площадка, открытый тренажерный зал, теннисный корт, место для барбекю и т.д. Также нет проблем здесь и с транспортным сообщением — в другие районы Варшавы вы сможете добраться быстро и с комфортом.

Теперь о квартире. Площадь представленной однушки — 34 м², большой плюс ее в том, что здесь есть терраса и сад 20 м². Все, что вы видите на фото, входит в стоимость апартаментов. То есть вы получаете полностью меблированную квартиру со всей необходимой бытовой техникой, звуковой и телевизионной аппаратурой. Если вы захотите иметь собственное парковочное место, то к квартире оно прилагается, правда за дополнительную плату в размере 35,000 злотых.

Цена — €92,738.

2-комнатная новостройка в Гданьске

Квартира 2 комнаты Гданьск, Польша $72,517 2 Комнаты 35 м² Количество этажей 4

Перед вами новостройка площадью 35 м² в новом комплексе Neo Jasień. Комплекс состоит из двух зданий, в каждом из которых по 5 этажей. Инфраструктурная часть комплекса включает детскую площадку, индивидуальные парковочные места, велокомнату и т.д. Срок сдачи квартиры — четвертый квартал 2022 года.

Находится комплекс в районе Ясень. На его территории есть множество зеленых зон в виде парков и водоемов. Также поблизости имеются продуктовые магазины, аптеки, многочисленные оптовые магазины, мастерские и т. д. С Гданьском этот район связан посредством многочисленных автобусных сообщений.

Стоимость — €74,388.

3-комнатные апартаменты в Познани

Квартира 3 комнаты Osiniec, Польша $75,138 3 Комнаты 63 м² Количество этажей 10

Согласно объявлению, эта солнечная 3-комнатная квартира расположилась в самом многолюдном и красивом районе Познани — Пентково. На территории близлежащих зеленых зон и природного заповедника Журавинец можно получить порцию релакса и полюбоваться красивыми закатами. Также отмечается, что это отличный район для бегунов, велосипедистов и пешеходов.

Квартира включает 3 комнаты, ванную, отдельный туалет и кухню. Как указывает продавец, планировка апартаментов идеально подходит для семьи: она разместилась на 1-м этаже из 10, общий метраж составляет 63 м².

Цена такой трешки — $80,856.