Санта Клаус — это реальная личность? Откуда он появился и как стал тем персонажем, которого знают во всём мире? Сколько лет Санта-Клаусу? И, самое главное, где же он живёт? Обо всём этом — читайте далее.

Кто такой Санта-Клаус и как он выглядит

Санта-Клаус — это неотъемлемая часть Рождества. Сегодня его знают главным образом как веселого человека в красном, который приносит игрушки хорошим девочкам и мальчикам в канун этого праздника. Его популярный образ основан на традициях, связанных со Святым Николаем, христианским святым III-IV веков.

Современное изображение Санта-Клауса, которое знакомо, наверное, каждому из нас, сформировалось благодаря иллюстрациям карикатуриста Томаса Наста для Harper’s Weekly в 1863 году. А источником вдохновения для его работ стало знаменитое стихотворение «Визит Святого Николая» («A Visit from St. Nicholas»), также известное как «Это была ночь перед Рождеством» («Twas the Night Before Christmas»). Впервые оно было опубликовано в 1823 году.

© North Wind Picture Archives

Другой важный момент в истории облика Санта-Клауса связан с рекламой, созданной для компании Coca-Cola в 1931 году. Иллюстратор Хэддон Сандблом изобразил его как добродушного седобородого джентльмена, одетого в красный костюм.

© PRNewsFoto/The Coca-Cola Company/AP Images

Где и когда родился Санта-Клаус

Имя «Санта-Клаус» происходит от голландского «Sinter Klaas», что является сокращением от «Sint Nikolaas».

Но откуда взялась легенда о Санта-Клаусе? Её корни уходят в далекое прошлое, к жизни святого Николая, который, как считается, родился около 280 года н. э. в Патаре, на территории современной Турции. Святой Николай славился своим милосердием и щедростью, особенно по отношению к бедным и нуждающимся. Также он известен как покровитель детей и моряков.

Праздник Святого Николая отмечается в годовщину его смерти, 6 декабря. Традиционно этот день считался удачным для совершения крупных покупок или заключения брака. В эпоху Возрождения святой Николай стал наиболее популярным святым в Европе, и его культ сохранился даже после Реформации. В Америке о нём стали узнавать в конце XVIII века.

Где живёт Санта-Клаус?

Существует несколько версий на этот счёт. Согласно самой известной, его «резиденция» располагается на Северном полюсе. Он не принадлежит ни одной стране, но находится в Арктике, рядом с Гренландией (Дания) и Нунавутом (Канада). Говорят, что идею подал тот самый американский карикатурист Томас Наст. Рядом с его коллекцией изображений Санты была надпись, утверждающая, что дом Санты находится «недалеко от Северного полюса, во льдах и снегах».

Однако есть и другая версия, согласно которой он обитает в чудесной Лапландии, на севере Скандинавии.

Лапландия занимает территорию Финляндии, Швеции, Норвегии и даже России, и находится в Арктике, подобно Северному полюсу. Официальным домом Санта-Клауса считается финская часть Лапландии, регион Корватунтури в Рованиеми.

Независимо от его местонахождения, Санта-Клаус остаётся символом доброты и щедрости, приносящим радость и улучшающим настроение волшебным вечером Рождества.

