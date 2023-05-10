«Студию сейчас можно купить по той же цене, что и 5 лет назад». Цены на недвижимость Финляндии падают

Цены на жилье по всей Финляндии упали на 5,8% в марте 2023 года. При этом в крупных городах эта цифра достигла 6,6% в годовом исчислении, а в других частях страны — 4,2%. Информацию опубликовало статистическое управление страны.

Заметнее всего цены на жилье упали в Вантаа и Тампере — на 8,6 и 7,6% соответственно. Меньше всего эта тенденция затронула город Турку — там цены за год упали всего на 2,4%.

Падение цен особенно затронуло небольшие квартиры. К примеру, студия в многоквартирном доме в Хельсинки сейчас стоит примерно столько же, сколько и 4-5 лет назад.

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Что касается статистики продаж, финские агентства недвижимости продали на 29% меньше в марте 2023 года, чем годом ранее, то есть за период с января по март количество сделок с участием посредников сократилось на 33%. Новостройки продаются и вовсе с трудом — их продажи упали на 71% в годовом исчислении в период с января по март.

Экономист Ипотечного общества Финляндии (Hypo) Юхо Кескинен охарактеризовал текущие настроения на рынке недвижимости как осторожные, а объем продаж недвижимости как крайне низкий. Он отметил, что с января по март продажи достигли самого низкого уровня с 1990-х годов, и снижение цен еще не завершилось. Кескинен предсказал, что настроение рынка не улучшится, пока не стабилизируются процентные ставки.