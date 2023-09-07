Банкротство крупного застройщика Jukkatalo вызвало серьезную тревогу в строительной индустрии Финляндии. Этот случай стал лишь одним из многих, и эксперты прогнозируют ухудшение ситуации в ближайшие месяцы.

28 августа 2023 года компания Jukkatalo, которая существовала более 50 лет и была вторым по величине застройщиком в Финляндии, объявила о своем банкротстве . Это стало шоком для многих, так как компания была известна солидным портфелем заказов.

Однако банкротство было неизбежным из-за убыточных проектов. Компания не могла продолжать поставлять жилье по ценам, которые делали бы их прибыльными. Убытки в размере 4,6 миллиона евро при выручке в 95 миллионов евро в 2022 году привели к этому кризису.

Бум банкротств в финской строительной отрасли

Jukkatalo не единственная компания, столкнувшаяся с финансовыми трудностями. По данным Helsingin Sanomat, в первые полгода 2023 года процедура банкротства была начата примерно в отношении 270 строительных компаний. К концу августа этот список вырос до почти 390 компаний.

Экономисты предупреждают, что ситуация в отрасли продолжит ухудшаться. Уменьшение количества разрешений на строительство и рост цен на строительные материалы оказали серьезное давление на рынок. Главный экономист Конфедерации строительной промышленности Финляндии Йоуни Вихмо сравнивает текущую ситуацию с финансовым кризисом и сомневается в возможности быстрого восстановления.

Снижение объемов строительства и потеря рабочих мест

Один из главных аспектов кризиса — снижение объемов строительства. По словам Вихмо, производство жилья сократится вдвое. Ситуация охватывает все типы зданий — от многоквартирных до одноквартирных домов.

Эксперты также обратили внимание на концентрацию строительной активности в нескольких регионах страны. Уусимаа, Пирканмаа, Юго-Западная Финляндия и Северная Остроботния страдают от этой проблемы.

Последствия для строительной отрасли и общества

Строительная отрасль играет важную роль в экономике Финляндии, обеспечивая занятость более чем 700,000 человек. Однако прогнозируется, что 20,000-30,000 рабочих мест в отрасли освободятся уже в ближайшие 2023-2024 годы.

Следующий год считается уже потерянным для строительной отрасли, и ожидается, что восстановление начнется не ранее 2025 года.